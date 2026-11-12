El incendio del sofá de una vivienda de Guadalajara deja cinco afectados por inhalación de humo

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Guadalajara. - AYUNTAMIENTO - Archivo

GUADALAJARA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un sofá en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de la calle Miguel Fluiters de Guadalajara ha dejado cinco personas afectadas por inhalar humo, aunque ninguna de ellas ha precisado de traslado hospitalario.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la llamada de aviso se registró a las 23.00 horas de este miércoles, y que el humo ha afectado a las dos viviendas contiguas y a la escalera, por lo que los afectados tuvieron que permanecer en los balcones hasta que los bomberos apagaron el fuego.

Se trata de tres mujeres de 28, 30 y 44 años y de dos varones de 49 y 54, que fueron dados de alta en el lugar del incendio.

En el operativo han participado agentes de la Policía Local y Nacional, dos ambulancias de soporte vital básico y bomberos de Guadalajara, que extinguieron el fuego antes de las 24.00 horas.