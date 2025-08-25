Los incendios forestales se han incrementado un 30 por ciento en C-LM pero la superficie quemada ha sido la mitad

CUENCA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha informado de que, desde el inicio de la campaña de alto riesgo se han producido un total de 837 incendios forestales en la región, un 30 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Sin embargo, Guijarro ha apuntado que el número de hectáreas afectadas ha sido de unas 3.000, "menos que la mitad que en 2024". Eso se debe a que casi el 90 por ciento de los incidentes se han resuelto en fase de conato, "es decir, con menos de una hectárea de superficie afectada".

El vicepresidente primero, a preguntas de los medios de comunicación durante la inauguración del Mercadona de Cuenca, ha dado las gracias a todo el dispositivo de lucha contra el fuego "que en Castilla-La Mancha trabaja del 1 de enero al 31 de diciembre", y que también se ha encargado de las tareas de prevención "en las que hemos invertido 186 millones de euros" y que también ha apoyado a catástrofes como las danas o el COVID.

Además, los bomberos forestales de Castilla-La Mancha han apoyado a otras comunidades. "En esta campaña lo hemos hecho en Asturias, Galicia, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad Valenciana".

La región ha enviado a estas comunidades dispositivos de maquinaria pesada, helicópteros y algunas brigadas. Todos estos operativos ya están de vuelta en nuestra comunidad autónoma.

"Hemos entendido que la lucha contra incendios forestales es un tema que no entiende de fronteras ni de mitaciones. Un fuego puede pasar de una comunidad autónoma como pasa de un término municipal a otro", ha recordado.

"No hay que bajar la guardia, seguimos en época de riesgo alto y cualquier tarde, esta estadística se puede ir al traste, pero tenemos a 2.000 profesionalizadas que se dedican a la gestión forestal, a la prevención y a la extinción de incendios forestales durante los 365 días del año", ha insistido.