A información pública el estudio para convertir la N-430 en vía de "altas prestaciones" entre Santa Amalia y Ciudad Real - GOOGLE MAPS

CIUDAD REAL 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real ha publicado este viernes el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extremadura sobre la Resolución de la Dirección General de Carreteras por la que se aprueba provisionalmente el estudio informativo del acondicionamiento de la carretera N-430 de Badajoz a Valencia por Almansa (tramo Santa Amalia-Ciudad Real) y se ordena la incoación del expediente de información pública.

En virtud de esta resolución, el estudio informativo se somete a información pública por un periodo de treinta días hábiles, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la última fecha de las publicaciones reglamentarias, Boletín Oficial del Estado y boletines oficiales de las provincias de Badajoz y Ciudad Real.

Asomismo se publicará físicamente en el tablón de anuncios o página web de los ayuntamientos afectados en la provincia de Ciudad Real: Puebla de Don Rodrigo, Agudo, Valdemanco del Esteras, Luciana, Piedrabuena, Alcolea de Calatrava y Ciudad Real.

El estudio contempla la conversión de la actual carretera convencional en una carretera 2+1 de altas prestaciones, tanto mediante la ejecución de variantes de nuevo trazado en puntos como travesías de población como mediante el acondicionamiento de la carretera existente en el resto del trazado permitiendo su transformación en autovía.

Según ha informado el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el tipo de carretera 2+1 elegido para este corredor responde al más alto estándar de calidad ya que establece una serie de características tales como el diseño de todos los nudos a distinto nivel, control total de accesos, velocidad de 100 km/h, previsión de espacio libre entre ambos sentidos compatible con una futura separación física entre ambos sentidos.

El trazado se ha dividido en 12 tramos, con un presupuesto conjunto de 952 millones de euros y una longitud total de 201,3 kilómetros.