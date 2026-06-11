El informe de fiscalización de Tribunal de Cuentas y OCEX sobre políticas de vivienda pública se conocerá tras el verano

El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, saluda al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina. - PIEDAD LÓPEZ/JCCM

TOLEDO 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El informe de fiscalización conjunta entre la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los órganos autonómicos de control externo (OCEX) sobre las políticas de vivienda pública de 2022 a 2024 --cuya realización fue acordada en su reunión de 13 de noviembre de 2023--, saldrá a la luz "pasado el verano".

Así lo ha avanzado el presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, Fernando Andújar, durante la clausura de la Jornada Autonómica de la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas, celebrada por primera vez en Toledo, a la que ha asistido también el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina.

Andújar, que ha indicado que en ese trabajo conjunto participa la Comunidad Autónoma, ha señalado que esta es una de las "fiscalizaciones de oportunidad" que realizan estos órganos autonómicos y que supone "una foto de un momento" sobre un tema "que es actualidad total, que es el mayor problema de los españoles" en estos momentos.

Al margen de esta sobre vivienda, habrá otra fiscalización externa también conjunta sobre las ciudades que tienen la obligación de controlar las bajas emisiones que también se está "terminando".

No obstante, ha recordado que la misión fundamental de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha es darle cuenta al Parlamento regional de la fiscalización de la Cuenta General. Actualmente, está recién aprobada la fiscalización de la correspondiente a 2023, que está en periodo de alegaciones durante un mes, y ya ha comenzado la fiscalización de la última Cuenta General de la que ha rendido cuentas el Ejecutivo regional, que es la de 2024.

En cuanto a la reunión de este jueves, ha detallado que la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas se reúne cada seis meses para coordinarse y "tener criterios unívocos en materia de fiscalización de las cuentas públicas en las comunidades autónomas" donde existen órganos de control.

Igualmente, comparten recursos materiales como una plataforma para mejorar la fiscalización de las cuentas generales de las comunidades autónomas que ya el Tribunal de Cuentas utiliza para la cuenta General del Estado, de tal manera que se abarata "el coste que sería contratar cada uno un producto informático para estas tareas".

"Tenemos una relación muy importante que se traduce en ahorro de gastos, elaboración de guías de fiscalización comunes y, por lo tanto, es una buena noticia que, independientemente de los regímenes específicos de cada Comunidad Autónoma", en este caso hasta 13 regiones, puedan trabajar "de forma coordinada", algo que parece normal pero que no lo es "en otros ámbitos".

El presidente de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha ha avanzado, además, una próxima reunión de presidentes de órganos autonómicos de control externo con la Presidencia del Tribunal de Cuentas en Tenerife el día 2 de julio.

De su lado, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, se ha mostrado agradecido de participar en esa clausura, en este caso como órgano fiscalizado, destacando el "control muy positivo" que mantienen estos órganos de control.