Ingresos insuficientes y empleos precarios, perfil del atendido en Cáritas C-LM, que ayudó a 52.252 personas en 2025

Ángel Román Idígoras, obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas Regional; Rosa García Fernández de Sevilla, presidenta de La entidad; y Amador Casquero Fernández, coordinador regional. - CÁRITAS

TOLEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Regional de Castilla-La Mancha atendió en 2025 en sus cinco centros a 52.252 personas en la Comunidad autónoma, donde el perfil predominante es "gente de hogares con ingresos insuficientes, afectados por el desempleo, por un empleo precario o por una temporalidad crónica".

En rueda de prensa, han presentado su Memoria Institucional 2025 el obispo de Albacete y obispo acompañante de Cáritas Regional; Ángel Román Idígoras; la presidenta de la entidad, Rosa García y el coordinador regional, Amador Casquero.

Se suman a los perfiles de personas atendidas en la región familias con menores, especialmente monoparentales, con dificultad "para a veces cubrir las necesidades más básicas". También personas migrantes, "sin red de apoyo y con barreras de acceso a servicio público, también en situación administrativa irregular".

REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

La presidenta regional ha señalado que la integración de las personas migrantes está siendo "otro gran reto", pues para Cáritas, este proceso de regularización "es un hito, que no debería haberse producido si las cosas se hubieran ido haciendo paulatinamente".

"Lo vemos como una gran posibilidad para muchos migrantes que vivían ocultos, pero que tienen que vivir, y para que puedan salir a la luz y puedan defender sus derechos, sobre todo el derecho al trabajo", ha afirmado García.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES

Durante el año 2025, la acción de Cáritas --desarrollada a través de las cinco Cáritas Diocesanas de la región (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Toledo, atendió a estos más de 50.000 rostros, de los cuales "el 41 por ciento son hombres y el 59 por ciento son mujeres". Asimismo, el 42 por ciento son de nacionalidad española y el 58 por ciento de otras nacionalidades.

La labor de Cooperación Internacional de la institución llegó a 15.204 personas en 14 países del Sur, en un escenario global complejo marcado por conflictos armados y crisis alimentarias.

COINCIDENCIAS CON INFORE FOESSA

La presentación de los datos de 2025 coincide con las alarmantes conclusiones del IX Informe FOESSA en Castilla-La Mancha, que constata que la exclusión social afecta ya al 20% de la población regional (1 de cada 5 personas).

El análisis de Cáritas identifica la vivienda como el epicentro de la desigualdad, afectando al 22% de la población de la región debido a alquileres inasumibles o infravivienda. El empleo precario y las trabas administrativas cronifican la pobreza, afectando con dureza a los jóvenes --quienes, según FOESSA, vivirán peor que sus progenitores por primera vez-- y a la población migrante.

La presidenta de Cáritas Regional Castilla-La Mancha ha destacado que "esta Memoria es un ejercicio de responsabilidad, gratitud y transparencia". Bajo el lema 'Elige amar. Elige comunidad', se hace una llamada a tejer relaciones fraternales. "En un tiempo marcado por discursos de odio, necesitamos reorientar el corazón hacia la fraternidad humana y visibilizar los gestos que generan esperanza. La transformación social es una tarea colectiva".

INVERSIÓN

La labor de acompañamiento e inserción social supuso una inversión total de 23.494.830 euros en 2025. El 58% de los fondos de Cáritas fueron propios y privados (procedentes de donaciones y recursos institucionales), mientras que el 42% restante provino de subvenciones y convenios con las distintas administraciones públicas (local, provincial, regional y estatal).

Este despliegue económico y social fue posible "gracias al motor humano de la organización", que en 2025 contó con 3.979 personas voluntarias, 419 técnicos contratados, 2.301 socios y 7.234 donantes, además del apoyo clave de los sacerdotes de la red de Cáritas Parroquiales.

Por su parte el obispo de Albacete ha recordado que Cáritas es "la propia Iglesia en acción" y ha elogiado la entrega de todos sus agentes: "La construcción del bien requiere de hombres y mujeres que en nuestro día a día se convierten en verdaderos 'mártires de lo cotidiano': personas que escuchan, que cuidan y consuelan con discreción".

DESGLOSE DEL INFORME

Ya centrado más en el desglose de los datos, el coordinador de Cárirtas ha indicado que "detrás de cada estadística hay una historia única" y ha desglosado el número de personas atendidas por programas específicos durante el pasado ejercicio.

En Acogida y Asistencia básica, 26.889 personas atendidas; en Empleo y Economía Social, 3.922 personas participantes en itinerarios formativos y a través de sus 6 empresas de inserción, logrando 600 inserciones laborales exitosas.

Respecto a Personas sin Hogar y Vivienda, se atendieron a 3.480 personas acompañadas en recursos residenciales y de calle, y 376 personas específicamente en el área de vivienda. En cuanto a Movilidad Humana y Mediación Jurídica, 4.225 personas fueron atendidas en programas de inmigración y 3.428 pasaron por el servicio de asesoría jurídica.

En relación a Infancia, Juventud y Familia, se contabilizan 901 menores apoyados en proyectos escolares y de ocio, 762 jóvenes acompañados y 939 familias atendidas de forma integral. En cuanto a Mayores, 1.300 personas mayores son acompañadas, combatiendo especialmente la soledad no deseada en el entorno rural.

En Salud y adicciones, 438 personas son atendidas, destacando los recursos especializados del centro sociosanitario Hogar 2000 en Toledo y el Proyecto Siloé en Ciudad Real.

Además, se ayudó a 175 mujeres atendidas en contextos de vulnerabilidad, trata, prostitución y violencia machista y a 534 personas privadas de libertad y exreclusos orientados en su reinserción.

Ante esta realidad multidimensional, Cáritas Regional ha urgido a las administraciones y al tejido social a afrontar de manera prioritaria diez grandes retos: el acceso a la vivienda social, el impulso al empleo inclusivo, el refuerzo de los sistemas de garantía de ingresos, la regularización e integración de las personas migrantes, la mejora de los cuidados a mayores, el combate a la despoblación en el mundo rural, la equidad educativa, el blindaje de la sanidad (especialmente la salud mental), el fortalecimiento de la cooperación internacional y una mejor respuesta ante emergencias civiles.