La iniciativa 'Cambia el filtro' se detiene en Toledo para mirar la discapacidad intelectual de otra manera - EUROPA PRESS

TOLEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este jueves se ha detenido en Toledo la ruta nacional del autobús solidario 'Cambia el filtro', una iniciativa impulsada por Fundación Mapfre que recorre 20 ciudades españolas invitando a la ciudadanía a cuestionar prejuicios y a descubrir nuevas formas de mirar la realidad de las personas con enfermedades raras y discapacidad intelectual.

Este proyecto itinerante de sensibilización social permanecerá en la ciudad dos días y cuenta con la colaboración de la asociación Down Toledo. La unidad móvil podrá visitarse este jueves día 12 y viernes día 13 de noviembre en el Parque de la Vega (zona Caballitos de la Vega).

Al acto de presentación han acudido este jueves la infanta Doña Elena de Borbón, directora de Proyectos de Fundación Mapfre; Marisol Illescas León, concejal de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores de Toledo; Ricardo Abengózar Muela, director del Área de Bienestar Social, Familia y Juventud en la Diputación de Toledo; Daniel Restrepo Manrique, director de Acción Social de Fundación Mapfre; y Trinidad Escobar Díaz, presidenta de Down Toledo.

'Cambia el filtro' se propone sensibilizar sobre las enfermedades raras y la discapacidad intelectual, dar visibilidad a la labor que realizan las asociaciones que acompañan a estas personas y a sus familias, mostrar el valor de la inclusión laboral y fomentar la participación ciudadana en proyectos solidarios. En cada ciudad cuenta con la colaboración de una asociación local, que muestra la realidad del día a día de estos colectivos.

UNA EXPERIENCIA PARA CAMBIAR LA MIRADA

El autobús solidario ofrece una experiencia inmersiva y participativa diseñada para invitar a la reflexión sobre los prejuicios y las etiquetas que condicionan la forma en que percibimos a quienes nos rodean. A través de distintos espacios interactivos, el público puede descubrir cómo una misma realidad puede verse de manera completamente diferente según el filtro con el que se observe.

El recorrido comienza en la zona exterior del vehículo con un photocall en el que los participantes juegan visualmente con filtros de diferentes colores y formatos, una metáfora del mensaje central de la campaña. Junto a este espacio, Down Toledo dispone de un punto informativo para acercar a la ciudadanía su labor diaria y los programas que desarrolla para mejorar la calidad de vida de las personas a las que atiende y sus familias.

Ya en el interior de la unidad móvil, los visitantes pueden conocer el recorrido nacional de la campaña y acceder a contenidos audiovisuales sobre la labor de Fundación Mapfre y de las entidades colaboradoras. La experiencia se completa con testimonios reales que ayudan a comprender cómo las primeras impresiones pueden ocultar capacidades, talentos e historias de vida que solo se descubren cuando se mira más allá de los prejuicios.

Uno de los momentos más destacados del recorrido es la actividad interactiva de testimonios, que muestra distintas historias desde dos perspectivas: la mirada condicionada por estereotipos y la realidad que emerge cuando esos filtros desaparecen. La propuesta permite comprobar de forma práctica que una misma persona puede ser percibida de maneras muy distintas según cómo se la observe.

La experiencia concluye con el mural digital colectivo 'Miradas que suman', un espacio en el que los visitantes pueden dejar una reflexión, un aprendizaje o un compromiso personal tras su paso por el autobús. Todos los mensajes se integran en una obra colectiva que irá creciendo a medida que la iniciativa avance por las distintas ciudades españolas.

Además, se ofrecerá una experiencia de cata de café en la que se utilizarán dos tipos de filtros diferentes. El objetivo es que los participantes descubran cómo cambia el sabor, el aroma y las sensaciones según el método de preparación empleado. Para ello se cuenta con la colaboración de la Fundación Café Baqué.

Tal y como explica la infanta Doña Elena de Borbón, de Fundación Mapfre, "con el autobús solidario queremos acercar nuestra acción social a cada territorio e invitar a la ciudadanía a cambiar el filtro con el que mira determinadas realidades. Cuando conocemos de cerca a las personas y a las entidades que trabajan cada día por la inclusión, descubrimos capacidades, talento y oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas".

DOWN TOLEDO, PROTAGONISTA DURANTE DOS DÍAS

La llegada de esta iniciativa a la ciudad permite dar visibilidad al trabajo que desarrolla Down Toledo. Durante las dos jornadas, los visitantes pueden conocer más de cerca los programas, servicios y proyectos que la asociación impulsa para promover la autonomía, la inclusión y la participación social de las personas con discapacidad y sus familias.

Trinidad Escobar Díaz ha destacado desde Down Toledo se busca "cambiar la mirada hacia las personas con síndrome de Down, que vean sus potencialidades, que son capaces de hacer todo lo que se propongan. Desde la asociación damos servicio desde que nacen hasta la vida adulta. Con esta campaña, intentamos juntos que esa mirada cambie y la sociedad tenga una conciencia de que las personas con discapacidad pueden tener una calidad de vida, la que se merecen y la que entre todos les podemos dar".

Por su parte, desde el Ayuntamiento, Marisol Illescas ha recordado que "ese cambio de mirada es importante. He tenido compañeros de Down Toledo en el trabajo, y así tiene que ser. Los empresarios y administraciones, como hacemos en el Ayuntamiento, les debemos dar una oportunidad a esas personas, que tienen capacidad y posibilidad de trabajar. Son un activo muy importante. Hay que animar a los empresarios de la ciudad a que las contraten".

Ricardo Abengózar Muela, desde la Diputación de Toledo, ha recalcado que "cada persona debe poder participar en la vida de su comunidad y contar con los apoyos que necesita". En la Diputación trabajamos con las entidades sociales para acercar esos apoyos a los municipios y acompañar a las familias. 'Cambia el filtro' nos invita a escuchar y conocer a cada persona antes de juzgar sus posibilidades, antes de poner etiquetas que impiden el verdadero conocimiento del otro. Gracias a Fundación Mapfre y a Down Toledo por esta iniciativa. Todas las personas tienen la misma dignidad, cualquiera que sea su necesidad de apoyo".

La campaña, además de sensibilizar a la ciudadanía, facilita el apoyo directo a las entidades locales participantes mediante un sistema de donaciones habilitado durante toda la acción.

'Cambia el filtro' estará presente durante el día de hoy y mañana en el Parque de la Vega (zona Caballitos de la Vega). El acceso a la unidad móvil es gratuito en el horario de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas.

A través de esta gira, Fundación Mapfre acerca el mensaje de 'Cambia el filtro' a miles de personas en todo el país (recorrerá 11 comunidades autónomas), promoviendo una sociedad más abierta, inclusiva y comprometida con la igualdad de oportunidades.