Instituto de la Mujer delega en Hacienda la contratación para la organización, planificación y diseño de exposiciones

TOLEDO 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Mujer ha delegado competencias en la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en relación con el expediente de contratación para la organización, planificación, diseño y producción de las exposiciones, dirección y diseño del montaje, desmontaje, transporte y mantenimiento de las exposiciones.

Así consta en la resolución del instituto que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y recoge Europa Press, en la que se argumenta que el objetivo de dicha delegación es lograr una mayor celeridad y eficacia en la tramitación del contrato a la hora de organizar exposiciones.

"Dicho plus de celeridad y eficacia puede alcanzarse dada la profesionalización que en materia de contratación cuenta el personal adscrito a la Oficina Central de Contratación, unidad administrativa especializada en la materia, dependiente de la Secretaría General de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital", defiende el departamento que dirige María Teresa López.

Así las cosas, añade que las resoluciones que se adopten en virtud de la presente delegación indicarán expresamente esta circunstancia, así como la fecha de la firma y publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.