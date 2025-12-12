La intención de gasto navideño en Castilla-La Mancha cae un 23% respecto a 2024, según el Observatorio Cetelem

Archivo - Varias mujer miran la entrada de una tienda. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha afronta la campaña navideña de 2025 con un clima marcado por la prudencia y presenta uno de los mayores ajustes del país, ya que si en 2024 la intención de gasto medio navideño se situaba en 630 euros, para 2025 cae hasta los 482 euros, una reducción de 148 euros, es decir un 23% menos respecto a 2024, según el informe realizado por el Observatorio Cetelem.

La caída contrasta con la tendencia española con 580 euros, ya que mientras que el 32% de los consumidores españoles afirma que gastará más que el año pasado, en la región ese porcentaje asciende al 39%, lo que supone además un salto de más de 7 puntos porcentuales respecto al dato autonómico de 2024 (32%).

En el ámbito de los regalos, los datos muestran moderación en la región. El 27% prevé gastar más, una cifra ligeramente inferior al 29% del año pasado pero alineada con la tendencia nacional (25%). En esta línea, el 54%, afirma que destinará lo mismo que en 2024, lo que confirma un patrón de compra conservador.

En productos para reuniones familiares; alimentación, decoración y artículos para encuentros navideños, la Comunidad Autónoma muestra una evolución más positiva que otras regiones. El 37% prevé gastar más, situándose muy por encima del 25% de España y del 34% registrado en 2024. Aun así, la mitad de la población (46%) mantiene un presupuesto igual al del año anterior, lo que refleja una mezcla de prudencia y esfuerzo por sostener la calidad de las reuniones familiares.

Las intenciones de compra por categorías revelan un comportamiento dinámico, especialmente en sectores emocionales y tradicionales. Perfumes (39%), moda (41%) y juguetes (34%) se mantienen como las opciones preferidas, aunque ligeramente por debajo de los picos alcanzados en otras comunidades. Destaca especialmente el desempeño en libros (24%) y calzado y complementos (22%), categorías en las que Castilla-La Mancha se sitúa significativamente por debajo de la media, lo que refuerza el escenario general de prudencia económica.

La tecnología, por su parte, continúa siendo un terreno moderado, solo el 14% prevé comprar dispositivos informáticos, un nivel inferior al dato nacional (17%). En cuanto a la compra de segunda mano y productos reacondicionados, la región se sitúa por encima del promedio español.

El 37% de los castellanomanchegos declara que recurrirá a este tipo de productos, frente al 34% nacional. Aunque la cifra supone un incremento notable respecto al 27% de 2024, la intención de gasto medio sube moderadamente, pasa de 172 euros en 2024 a 182 euros en 2025, un 5% más.

Además, el 87% de quienes planean adquirir productos de segunda mano lo harán a través de Internet, en línea con la tendencia digital observada en todas las comunidades. La compra física, por su parte, representa el 13%, un valor estable que indica que todavía existe un nicho relevante para establecimientos tradicionales.