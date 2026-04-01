Intervienen un arma eléctrica artesanal prohibida a un conductor en Chinchilla de Montearagón

Arma artesanal hallada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

ALBACETE, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Albacete han intervenido un arma artesanal prohibida, capaz de producir descargas por impulsos eléctricos, localizada en el interior del vehículo donde viajaba un vecino de la localidad alicantina de San Juan, de 32 años de edad.

Los operadores de la Central Operativa Compleja (COS), que atienden el teléfono de urgencias 062, en servicio las 24 horas del día, recibieron el aviso de un ciudadano que informaba del extraño comportamiento del conductor de un turismo que circulaba a excesiva velocidad por la autovía A-31 (Alicante-Albacete), en dirección a la capital albaceteña, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

Desde dicha central se activó un dispositivo operativo compuesto por dos patrullas del Cuerpo, de las localidades de Alatoz e Higueruela, próximas al lugar por donde circulaba el vehículo, que consiguió la parada e identificación de su conductor y único ocupante a la altura de Chinchilla de Monte-Aragón.

Durante la identificación, esta persona adoptó ante los agentes una actitud esquiva y nerviosa, que dio lugar a la inspección tanto de sus pertenencias como del interior del vehículo, localizando en el habitáculo un artilugio artesanal, a modo de pistola, al cual iban adosadas varias baterías, sobresaliendo por un extremo dos cables donde, tras accionar un botón, se generaba un arco eléctrico al tiempo que emitía un sonido muy llamativo.

Este artilugio, por su naturaleza, está considerado arma prohibida según la normativa vigente, por lo que fue intervenido, siendo informada esta persona de las consecuencias administrativas derivadas de la tenencia de este tipo de instrumentos, cuya sanción podría oscilar entre los 600 y los 30.000 euros.

Igualmente, entre sus pertenencias se intervinieron varias dosis de marihuana, dando positivo al test de detección de drogas realizado por efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Albacete, quienes pudieron comprobar cómo carecía del permiso de conducir, por pérdida de condiciones psicofísicas. El vehículo quedó inmovilizado en lugar seguro cercano al de la identificación.

Recordar que la normativa española clasifica las pistolas eléctricas como armas prohibidas para personal civil, siendo únicamente reservado su porte y uso a personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal habilitado.