Una investigación de la UCLM abre nuevas vías para mejorar y comprender el diagnóstico de la enfermedad de Huntington

Grupo Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la UCLM. - UCLM

CIUDAD REAL 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Neuroplasticidad y Neurodegeneración de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con el Centro de Alzheimer Fundación Reina Sofía, ha desarrollado un estudio que abre nuevas vías para la mejora del diagnóstico y comprensión de la enfermedad de Huntington, un trastorno genético, neurodegenerativo y raro cuyo diagnóstico clínico es genético y que provoca el mal llamado 'baile de San Vito'.

Los resultados del estudio, publicado en la revista Brain Communications, han demostrado por primera vez una correlación positiva entre los depósitos patológicos de la proteína huntingtina en la amígdala humana (estructura cerebral clave para regular emociones) y los estadios neuropatológicos postmorten descritos por Vonsattel para la enfermedad de Huntington en base a la atrofia de estructuras cerebrales como el estriado, ha informado la UCLM en nota de prensa.

Hasta la fecha, el diagnóstico neuropatológico de la enfermedad de Huntington estaba basado fundamentalmente en los grados establecidos por Vonsattel. Este avance aporta evidencias de que los cambios patológicos también afectan de manera significativa a la amígdala cerebral y abre la puerta a un diagnóstico más preciso.

Asimismo, viene a explicar que la patología de Huntington no es solo una enfermedad motora, sino que también afecta a otras partes del cerebro y llega a provocar, según sus autores, "una sintomatología mal comprendida" como es el caso de la depresión.

El artículo ha sido publicado bajo el título 'Huntingtin in the amygdaloid basolateral complex is correlated with Vonsattel staging in Huntington's disease' y una de sus imágenes ha sido seleccionada como portada del número de mayo de la revista.

Este estudio es fruto de la tesis doctoral desarrollada por Pablo Sanchez-Migallón Sánchez de Pablo, egresado de la Facultad de Medicina del Campus de Ciudad Real, bajo la dirección de la profesora Isabel Úbeda Bañón y del profesor Alino Martínez Marcos.

Además, en el estudio han participado los y las investigadoras Alicia Flores Cuadrado, Patricia Villanueva Anguita, Alberto Rábano, Julia Vaamonde, Daniel Saiz Sánchez, Alicia Mohedano Moriano, Verónica Astillero López y Carmen Soriano Herrador.