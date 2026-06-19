Investigada por circular 13 kilómetros en sentido contrario por la A-2 a la altura de Muduex

Carretera en Guadalajara. - GUARDIA CIVIL

GUADALAJARA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a una conductora como presunta autora de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, tras circular en sentido contrario por la autovía A-2.

Tal y como informa el instituto armado, los hechos tuvieron lugar cuando la Central Operativa de Tráfico del Subsector de Guadalajara recibió diversas comunicaciones procedentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha alertando de la presencia de un vehículo que circulaba en sentido contrario por la Autovía del Nordeste, en las proximidades del punto kilométrico 83, en el término municipal de Muduex.

Inmediatamente se desplazó al lugar una patrulla del Subsector de Tráfico de Guadalajara, cuyos agentes localizaron el vehículo y realizaron diversas maniobras de señalización y advertencia para alertar tanto a la conductora como al resto de usuarios de la vía del grave peligro existente.

Tras interceptar al turismo y conseguir detener su marcha, los agentes se hicieron cargo de la situación, logrando reconducir el vehículo hasta una zona segura fuera de la autovía. Posteriormente se comprobó que la conductora, una persona de avanzada edad, presentaba un evidente estado de nerviosismo y confusión.

Según manifestó posteriormente la propia conductora, había accedido erróneamente a la autovía en sentido contrario, recorriendo aproximadamente trece kilómetros por los carriles destinados al tráfico que circulaba en dirección opuesta.

Durante dicho trayecto se cruzó con numerosos vehículos, circunstancia que generó una situación de grave riesgo para la seguridad vial y motivó las múltiples llamadas de alerta recibidas por los servicios de emergencia.

En caso de resultar condenada como autora de un delito contra la seguridad vial al conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta, podría enfrentarse a la pena de seis meses a dos años de prisión y la privación del derecho a conducir de uno a seis años.