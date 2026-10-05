Investigado como presunto autor de la muerte de un perro al que habría propinado un golpe en Uceda

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo del Seprona de la Guardia Civil. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha investigado a un varón de 67 años como presunto autor de un delito de maltrato animal, ya que habría sido el responsable de la muerte de un perro tras golpearlo en el cráneo con un objeto contundente.

La investigación se inició cuando la Patrulla del Seprona de Brihuega localizó el cadáver de un perro, gracias a la colaboración ciudadana, atrapado entre la maleza en el río Jarama, a su paso por el término municipal de Uceda.

Durante la inspección del cadáver se observaron importantes lesiones en la zona frontal del cráneo, inicialmente compatibles con un fuerte golpe o con un posible impacto producido por un arma de fuego. Tras comprobar el microchip del perro, los agentes pudieron identificar a su titular y realizar las primeras gestiones encaminadas a esclarecer lo sucedido.

El examen veterinario y la posterior radiografía practicada al animal determinaron que la causa de la muerte era compatible con un fuerte traumatismo en la cabeza, provocado por un objeto contundente o similar, que habría producido la fractura del cráneo, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En base a lo anterior y a las investigaciones practicadas, se logró establecer la presunta implicación del propietario en la muerte del animal. Los delitos de maltrato animal en Guadalajara Aunque la tendencia se ha reducido considerablemente en los últimos años, estas situaciones de maltrato animal con manifestaciones de crueldad o ensañamiento hacia los animales y, en muchos casos, resultado de muerte, se siguen produciendo en algunos lugares de nuestra geografía.