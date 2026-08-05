Investigado un varón de 67 años por circular a 217 km/h enla AP-36 en Cuenca

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CUENCA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cuenca han investigado al conductor de un turismo que circulaba a 217 km/h por la autovía AP-36, donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h.

Según informa el instituto armado, los hechos tuvieron lugar durante un punto de verificación de velocidad establecido en el kilómetro 98,200 de la AP-36, donde los agentes detectaron el vehículo circulando a una velocidad de 217 km/h. Posteriormente, el turismo fue interceptado en el kilómetro 121 de la misma autopista, procediéndose a la identificación de su conductor, un varón de 67 años, que está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al superar en 97 km/h la velocidad máxima permitida.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Clemente (Cuenca). Por estos hechos, el investigado podría enfrentarse a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas de 6 a 12 meses, trabajos comunitarios de 31 a 90 días y, en cualquier caso, privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores de 1 a 4 años.