Investigan la muerte de un hombre que podría haber fallecido al saltar de un tren en marcha en Toledo

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TOLEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha indicado que continúa abierta la investigación sobre el fallecimiento de un hombre cuyo cuerpo fue hallado en las proximidades de la estación de Oropesa (Toledo), tras un incidente ferroviario.

Desde Guadalajara, donde ha asistido al minuto de silencio convocado en señal de repulsa tras la confirmación de los dos últimos asesinatos por violencia de género, ha explicado que los hechos se iniciaron cuando se activó de forma forzada el freno de emergencia de un tren, aunque no se sabe por parte de quien.

En un primer momento, no se localizó a ninguna persona en las inmediaciones, pero posteriormente, ya al día siguiente, efectivos de la Guardia Civil y de Protección Civil encontraron un cadáver en una acequia cercana, que parece ser que debía de viajar de Talavera a Oropesa.

"Se está investigando y todavía no se saben las causas", ha afirmado Sabrido, quien ha añadido que tampoco se ha podido determinar si la persona fallecida fue quien accionó el freno de emergencia, aunque "parece ser que es una posibilidad".

En este sentido, ha insistido en que todas las hipótesis siguen abiertas: "No se sabe si se tiró, si se bajó o qué ocurrió", ha señalado, remarcando que la investigación sigue en curso para esclarecer lo sucedido.