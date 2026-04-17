Investigan a tres personas por el robo y hurto de cable de cobre en Pozo Cañada

Archivo - Material incautado durante el operativo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALBACETE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Albacete, dentro de la operación 'Kostat', han investigado a tres personas, con edades comprendidas entre los 39 y 44 años de edad, dos de ellas vecinas de Albacete y una de Madrid, como presuntas autoras de tres delitos de robo de cable de cobre y un delito de hurto del mismo material. Todos los investigados contaban con antecedentes policiales por hechos similares contra el patrimonio.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de la posible sustracción de cable de cobre de la instalación eléctrica de una obra de varias viviendas en la localidad albaceteña de Pozo Cañada, material que posteriormente habría sido vendido en centros gestores de residuos.

A raíz de esa información, la Guardia Civil, según ha informado en nota de prensa, inició una investigación para esclarecer ese hecho delictivo, que permitió además esclarecer un segundo delito cometido en un restaurante de comida rápida del término municipal de Albacete, donde los autores sustrajeron aproximadamente 700 metros de cable de cobre que suministraba electricidad al establecimiento.

Para la comisión de estos robos, la Guardia Civil comprobó cómo uno de los autores había utilizado un vehículo sustraído previamente en la capital madrileña.

Asimismo, se ha esclarecido un tercer hecho consistente en la sustracción de varios fusibles de una estación de carga de vehículos eléctricos ubicada en la A-30 dentro del término municipal de Albacete, ocasionando daños de consideración en la instalación.

Finalmente, los agentes encargados de las investigaciones pudieron identificar, localizar e investigar a los tres autores de los hechos delictivos, comprobando además que uno de ellos se encontraba interno en un centro penitenciario de Madrid por hechos de similares características.

El vehículo utilizado para la comisión de los delitos fue recuperado posteriormente en Madrid por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, siendo devuelto a su propietario.

Las diligencias policiales instruidas por los hechos delictivos esclarecidos han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de Albacete.