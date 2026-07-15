El IPC baja al 3,1% en Castilla-La Mancha en junio a pesar de subir un 0,5% con respecto al mes anterior

Archivo - Detalle de una carnicería. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

MADRID/TOLEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 3,1% en Castilla-La Mancha en junio en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de junio es el más bajo registrado en Castilla-La Mancha desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,3%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,6% más que en junio de 2025 (+3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,4% más (-2,1 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 4,7% más (-0,1 puntos) y seguros y servicios financieros, un 3,5% más (-1,5 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,9% (+0,5 puntos respecto a la tasa del mes precedente); alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1% (-0,4 puntos); actividades recreativas, deporte y cultura, un 1,5% (-0,6 puntos) y vestido y calzado, un 1,5% (-0,5 puntos).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,2% por tercer mes consecutivo en pleno 'shock' energético por la guerra en Irán. Con el dato de junio, la inflación encadena cuatro meses consecutivos por encima del 3%, los tres últimos anclada en el 3,2%.

El organismo ha explicado que en el comportamiento de la inflación de junio tiró al alza la vivienda, principalmente por el incremento de los precios de la electricidad y del gas, hecho que se justifica por la desaparición de las medidas fiscales sobre la energía que el Gobierno inició el pasado 1 de junio.

En concreto, en lo que respecta a las medidas anticrisis, tras la bajada de la factura de la luz en abril, a partir del 1 de junio se inició la desactivación gradual de la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad y el IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña.

Por el contrario, Estadística ha explicado que tiraron a la baja los precios del transporte debido a la caída de los combustibles.

El INE ha moderado la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) hasta el 2,9%, tal y como avanzó el mes pasado y una décima por debajo de la tasa registrada en mayo.

En términos mensuales (junio sobre mayo), el IPC subió un 0,6%, cinco décimas más que en mayo. Con el incremento de junio, la inflación mensual acumula cinco meses consecutivos de alzas.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) mantuvo su tasa interanual en junio en el 3,6%, con una variación mensual del 0,6%.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106