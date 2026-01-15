El IPC se mantiene en el 2,7% en Castilla-La Mancha en diciembre, 0,2 puntos por debajo de la media nacional

Archivo - Un mercado de alimentos. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

TOLEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo en el 2,7% en Castilla-La Mancha en diciembre en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de diciembre, se mantienen los precios en la región tras su moderación el mes anterior.

En términos mensuales, la inflación en Castilla-La Mancha aumentó un 0,5%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,7%.

Donde más subieron los precios en Castilla-La Mancha respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,2% más que en diciembre de 2025 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,2% más (-0,3 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,8% más (+0,4 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,6% más (+0 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,2% (+0,6 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

DATOS A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%).

En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).