Reunión entre la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y la UCLM. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

ALBACETE 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se ha reunido, este lunes, en Albacete, con el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Ricardo Cuevas. En el encuentro, se ha abordado el proyecto para construir un nuevo complejo de alojamiento universitario asequible en el campus biosanitario de Albacete, que contará con una subvención directa del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de 8,19 millones de euros.

La subvención del Ministerio forma parte de un real decreto que moviliza 45 millones de euros para crear 2.000 plazas de alojamiento para toda la comunidad universitaria en siete ciudades españolas. Albacete, con una asignación de 8,19 millones, es la segunda mayor beneficiaria de este programa, ha informado el Ministerio en nota de prensa.

El programa impulsado por Vivienda combina política de vivienda y política universitaria para garantizar que estudiar, investigar o enseñar en una universidad española no dependa del precio del alquiler, sino del talento, el esfuerzo y las oportunidades de cada persona.