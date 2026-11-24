Acto de campaña del PSOE en Ciudad Real. - PSOE CIUDAD REAL

CIUDAD REAL 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha pedido este martes el voto a las mujeres de la provincia en un acto del partido, enmarcado en el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante un acto celebrado en Ciudad Real con motivo del 25N, junto a la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, y la candidata al Congreso de los Diputados, María Montes, Rodríguez ha defendido que su participación el próximo 29 de noviembre será decisiva para seguir avanzando en derechos y ha recordado el papel que han tenido las propias mujeres en los avances de la sociedad española, según ha informado el PSOE por nota de prensa.

"Solo cuando nosotras nos hemos movido se han dado estos pasos", ha señalado. A un día de la conmemoración del 25N, ha advertido de que el primer retroceso que hay que evitar es que quienes niegan la violencia machista "entren a la Moncloa y pongan en cuestión las leyes que tanto esfuerzo nos costó sacar adelante", ha declarado la candidata socialista.

Ademas, Rodríguez ha reivindicado el papel de la ley contra la violencia de género en la protección de las mujeres y ha señalado que todavía queda mucho por hacer.

Se ha referido también a su visita al recurso de atención a víctimas de agresiones sexuales ubicado en la antigua Casa de la Cruz Roja.

Y ha destacado que el servicio se puso en marcha durante el Gobierno de Pedro Sánchez y ha señalado que en Castilla-La Mancha se ha atendido a 500 mujeres víctimas de agresiones sexuales.

La candidata ha advertido de que un Ejecutivo del PP y Vox dejaría desprotegidas a las víctimas y desamparadas a las profesionales que las atienden. Por ello, ha pedido a las mujeres que voten el 29-N para defender las políticas contra la violencia de género.

La candidata ha repasado otras medidas aprobadas durante estos años, entre ellas la ampliación de los permisos intransferibles para que los hombres compartan el cuidado de sus hijos e hijas. Y ha citado también la subida del salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones, dos medidas que, según ha señalado, benefician especialmente a las mujeres.

Ha recordado que hubo un tiempo en que las mujeres no podían votar y ha animado a ejercer ese derecho el próximo domingo. "Hoy podemos hacerlo. Así que votemos con toda nuestra fuerza", ha pedido.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha reivindicado el feminismo como una lucha compartida en la que cada vez se implican más hombres y ha puesto en valor el empuje de las nuevas generaciones de mujeres.

Maestre ha advertido sobre la dureza de la esfera pública para las mujeres, señalando que siguen siendo el principal objetivo de los insultos y ataques de sus adversarios, especialmente en el ámbito digital, un problema que ha subrayado como prioritario en la agenda europea.

Frente a esa hostilidad, ha contrapuesto la red de complicidad, apoyo y generosidad que ha encontrado entre sus compañeras a lo largo de su trayectoria institucional.

Por otro lado, ha cargado con contundencia contra la postura del PP, diferenciando el verdadero feminismo de lo que ha calificado como 'mujerismo' en alusión a las portavoces de la derecha.

Y ha acusado a los 'populares' de borrar a más de la mitad de la población de su proyecto, argumentando de que su propuesta de suprimir el Ministerio de Igualdad no responde a un criterio de ahorro, sino a la intención de desmantelar las políticas públicas y recortar los recursos del Pacto de Estado que llegan a Castilla-La Mancha y a sus provincias para proteger a las mujeres.

Finalmente, ha denunciado que la derecha pretende reabrir debates superados hace dos décadas sobre la maternidad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, alertando de un discurso que parece sacado de 'El cuento de la criada', si bien, ha apuntado, la sociedad española y la juventud rechazan frontalmente el machismo.