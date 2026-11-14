Isabel Rodríguez reivindica nuevas medidas de vivienda para fijar población y avisa de la "motosierra" de PP y Vox

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez. - PSOE

CIUDAD REAL, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez, ha defendido este sábado en Alcoba de los Montes las nuevas medidas de vivienda dirigidas a fijar población y ha llamado a movilizar el voto rural ante el riesgo de "la motosierra" de PP y de Vox.

Entre esas ayudas, ha remarcado las de 15.000 euros para jóvenes que quieran quedarse a vivir en sus pueblos, préstamos de hasta 50.000 euros para la compra de una vivienda y subvenciones de hasta 50.000 euros para rehabilitar inmuebles, según han informado los socialistas en nota de prensa.

La ministra ha recordado estas medidas durante un encuentro comarcal celebrado por el PSOE este sábado, en el que ha asegurado que "por primera vez, el Gobierno de España ha hecho una apuesta por políticas públicas de vivienda en el medio rural".

Rodríguez ha explicado que estas actuaciones forman parte del Plan Estatal de Vivienda y ha anunciado que esta misma semana ha firmado un convenio con el Gobierno de Castilla-La Mancha, la primera comunidad autónoma con la que, según ha señalado, se ha formalizado este acuerdo.

Ha detallado que las ayudas de 15.000 euros para jóvenes serán compatibles con los préstamos de hasta 50.000 euros y que también se contemplan ayudas de más de 85.000 euros para promotores que construyan vivienda pública protegida de forma permanente.

"El problema de la vivienda no es solo de las grandes ciudades. En nuestros pueblos hay gente que viene a vivir y no encuentra las casas adecuadas", ha afirmado.

TURISMO SOSTENIBLE Y PATRIMONIO NATURAL

La candidata socialista ha destacado también la inversión del Gobierno de España en el desarrollo turístico de la comarca, señalando que se han destinado "más de 1,8 millones de euros" a políticas de turismo sostenible en el entorno de Cabañeros.

Rodríguez ha defendido la necesidad de aprovechar el patrimonio natural de la zona para generar empleo y oportunidades, complementando actividades económicas como la caza.

"Este Gobierno ha apoyado también a la España interior con estos planes de turismo sostenible", ha subrayado, insistiendo en que las políticas de desarrollo rural deben ir acompañadas de medidas que faciliten el acceso a la vivienda.

LA "MOTOSIERRA" DE PP Y VOX

En su intervención, Rodríguez ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendría un Gobierno de PP y Vox para los servicios públicos de los pequeños municipios.

"¿Por dónde creéis que van a empezar con la motosierra? ¿Van a empezar por los consultorios y las escuelas rurales como ya hizo Cospedal?", se ha preguntado.

La ministra ha sostenido que las próximas elecciones plantean una decisión que va más allá de la alternancia política, al considerar que la propuesta de la derecha supone "involución democrática, retroceso social y recortes al Estado del bienestar".

Rodríguez ha reivindicado igualmente la convivencia y los derechos conquistados en los pueblos, con referencias a la igualdad entre mujeres y hombres, la diversidad, la cultura y la protección frente a la violencia machista. "El feminismo es el movimiento que nos ha permitido a las mujeres desarrollarnos en libertad y en igualdad con los hombres", ha afirmado.

Y también ha defendido el papel de los sindicatos y los derechos laborales y ha señalado que los habitantes del medio rural tienen el mismo derecho a vivir en libertad y desarrollar sus proyectos personales que quienes residen en las grandes ciudades.

Por último, ha agradecido la implicación de los alcaldes, alcaldesas y militantes de la comarca y ha llamado a intensificar la movilización durante las dos semanas que restan hasta las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Aquí también, en los pueblos, hay fuerza de progreso", ha asegurado, apelando a la participación de los jóvenes y de las personas indecisas.

Rodríguez ha defendido una campaña basada en la convivencia y la alegría, recordando las palabras de Almudena Grandes: "La alegría es una forma de resistencia".

REIVINDICAR LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS

Por su parte, el alcalde de Anchuras y candidato socialista al Congreso de los Diputados, Santiago Martín, ha reivindicado la presencia de representantes de los pequeños municipios en las instituciones nacionales.

"Hay quien se pregunta qué pinta un alcalde de un pueblecillo como Anchuras en unas listas al Congreso de los Diputados. Pues yo creo que esa es la grandeza de la democracia", ha afirmado.

El candidato ha advertido de los riesgos que, a su juicio, supondría un Gobierno de PP y Vox para los derechos sociales y los servicios públicos.

Ha recordado su preocupación durante la etapa de Cospedal por el futuro de la escuela y los consultorios médicos de Anchuras.

"Esto no va de alternancia. Esto va de que vienen a por todos los derechos que se han conseguido durante muchos años", ha señalado, insistiendo en que los avances sociales pueden perderse y en la importancia de defenderlos.

Por su parte, el alcalde de Alcoba de los Montes, Pedro José Escudero, ha agradecido la participación de los vecinos y representantes socialistas de la comarca en este encuentro y ha mostrado su apoyo a Santiago Martín Campos, candidato al Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, ha criticado los planteamientos del PP y Vox, especialmente en materia de pensiones e igualdad, y ha recordado que durante el Gobierno del Partido Popular las pensiones llegaron a revalorizarse un 0,25%.

"La gente tenemos la memoria muy corta, pero no hace tanto tiempo, y aquí hay pensionistas que lo sabrán, su pensión subió un 0,25 %", ha señalado.

Escudero ha advertido también de que, a su juicio, un Gobierno de PP y Vox supondría retrocesos en la igualdad entre mujeres y hombres y en la lucha contra la violencia de género. Por ello, ha llamado a los asistentes a implicarse en la campaña y trasladar el mensaje socialista a más vecinos.