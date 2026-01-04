IU C-LM celebrará en enero su asamblea pensando en estrategia electoral y avisa el "error" de dividir a las izquierdas

Pedro Mellado, líder de IU en C-LM - EUROPA PRESS

Izquierda Unida considera que sería un error presentarse a elecciones a la Presidencia de Castilla-La Mancha, previstas para mayo de 2027, en más de una candidatura y aboga por hacerla en una única fórmula "siempre que haya voluntad de poder hacerlo".

Así lo destaca el coordinador de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, durante una entrevista concedida a Europa Press y en la que ha avanzado que el partido comenzará a trabajar, a partir del mes de enero, en sentar las bases de lo que será su estrategia de cara al ciclo electoral de 2027.

Mellado ha insistido en que la fragmentación del espacio político a la izquierda del PSOE, con candidaturas separadas de Sumar y Podemos, solo conduciría a debilitar las opciones de construir mayorías alternativas a las del PP y Vox en Castilla-La Mancha.

A su juicio, la ciudadanía no entendería que fuerzas con diagnósticos y objetivos similares concurran divididas, especialmente en un contexto marcado por una ley electoral restrictiva que penaliza la dispersión del voto.

En este sentido, ha defendido la necesidad de construir un frente amplio de izquierdas reconocible, con tiempo y con reglas claras, que vaya más allá de acuerdos de última hora. "No se trata de un acuerdo de mesa camilla para sumar un concejal más en un sitio concreto", ha venido a subrayar, en relación con las elecciones municipales, remarcando que el objetivo es que la ciudadanía identifique a ese espacio político como un proyecto común y estable antes de la cita con las urnas.

Mellado ha señalado que, a nivel regional, el espacio político a la izquierda del PSOE parte prácticamente de cero, ya que no existe presencia institucional ni un liderazgo claramente identificado en Castilla-La Mancha, lo que abre un escenario con múltiples posibilidades para construir una alternativa común desde la base, teniendo en cuenta también la evolución de las alianzas a nivel nacional y la conveniencia de integrarse en una gran coalición estatal de cara a 2027.

Según ha subrayado, la ciudadanía no quiere ver una unión artificial entre fuerzas que han estado enfrentadas durante años. Por ello, ha insistido en que, "si hay coincidencias en los planteamientos, en la estrategia y en las necesidades específicas de Castilla-La Mancha", sería un error concurrir por separado, pero también lo sería simular una unidad que no responda a un proyecto compartido.

INICIARÁN CONVERSACIONES CON TODAS LAS IZQUIERDAS

Mellado ha explicado que IU iniciará conversaciones con todas las fuerzas políticas que tengan presencia en Castilla-La Mancha y que han sido aliadas en otras etapas, con el objetivo de explorar la viabilidad de una candidatura única. Ha advertido, no obstante, de que ese proceso no será indefinido y que la formación quiere tener claro el rumbo "a comienzos del otoño", para evitar prolongar debates internos que no interesan a la ciudadanía.

Asimismo, ha subrayado que IU no pretende imponer siglas ni liderazgos, sino promover un espacio con "principios democráticos claros" para la toma de decisiones, donde se acuerden de forma colectiva cuestiones como el nombre de la candidatura, el programa o la persona que la encabece. En este punto, ha señalado que el tiempo de las candidaturas impuestas "ya se ha acabado".

Finalmente, Mellado ha recordado que Izquierda Unida cuenta con un amplio arraigo territorial y una presencia consolidada en numerosos municipios de Castilla-La Mancha, lo que, a su juicio, le otorga la responsabilidad de impulsar este proceso desde la generosidad.

"Tomar la iniciativa no es arrogarse un liderazgo", ha señalado, insistiendo en que dividir el espacio progresista a la izquierda del PSOE sólo facilitaría que PP y Vox puedan lograr una mayoría en la región.

LA MAYORÍA "FRÁGIL" DE PAGE

Preguntado por una posible previsión de resultados de cara a las próximas elecciones autonómicas, con una horquilla de 33 escaños, Mellado ha señalado que el escenario está "completamente abierto" y ha advertido de la dificultad de hacer pronósticos a tan largo plazo.

En este contexto, ha recordado que la mayoría absoluta del PSOE en Castilla-La Mancha es "frágil", ya que se logró por un margen muy estrecho de votos, lo que, a su juicio, hace complicado que pueda revalidarse.

Por ello, ha subrayado la importancia del papel de las fuerzas de izquierda para evitar que, en un escenario de empate técnico, se pueda abrir la puerta a un gobierno reaccionario de extrema derecha.

LAS PROPUESTAS DE IU PARA LA REGIÓN

Mellado ha explicado que Izquierda Unida celebrará el próximo 31 de enero una asamblea regional en la que se aprobarán los documentos políticos que marcarán su estrategia para el ciclo electoral hasta 2027, con el objetivo de fortalecer las asambleas, iniciar el debate político y definir un proyecto reconocible para la ciudadanía de aquí a mayo de ese año.

Entre las prioridades, ha situado como principal problema de Castilla-La Mancha el acceso a la vivienda, especialmente en los corredores de Toledo y Guadalajara, donde ha advertido de una situación de saturación que requiere políticas activas de construcción.

IU defiende facilitar el acceso a la vivienda a todas las familias trabajadoras, y no limitarse al alquiler social, al considerar que actualmente muchas no pueden afrontar ni una hipoteca pese a contar con dos salarios.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Emiliano García-Page se limite a ayudas, rebajas fiscales o bonos jóvenes, al entender que estas medidas alimentan la burbuja inmobiliaria y la especulación, en lugar de garantizar la vivienda como un bien básico.

Junto a ello, Mellado ha apostado por un cambio de modelo productivo que permita a Castilla-La Mancha subirse al tren del desarrollo tecnológico y aprovechar los fondos europeos para generar empleo cualificado.

Aunque ha reconocido el potencial de la región en energías renovables, ha lamentado que no se esté creando una industria asociada de alto valor añadido y que la comunidad actúe como productora de energía para otras regiones.

Frente a ello, IU defiende avanzar hacia un modelo que impulse industria propia, ligada a la transición energética, y evitar un desarrollo basado únicamente en "macroparques solares y eólicos sin control ni retorno industrial para el territorio".

PAGE, MÁS PREOCUPADO DE LA POLÍTICA NACIONAL

Preguntado por la labor del Ejecutivo autonómico, Mellado ha reconocido el "esfuerzo presupuestario" del Gobierno regional para revertir los recortes aplicados durante la etapa de María Dolores de Cospedal, aunque ha advertido de que ese esfuerzo resulta "insuficiente" para responder a las necesidades sociales actuales.

Dicho esto, ha subrayado que, aunque se han destinado recursos a desmantelar los recortes del anterior Gobierno del PP, en áreas como la educación sus efectos aún no se han revertido por completo, recordando que "los recortes son fáciles de aplicar y muy difíciles de deshacer".

En sanidad, ha reconocido el aumento de la inversión y de las contrataciones, pero ha insistido en que las medidas se quedan cortas para una comunidad con una población más numerosa y envejecida que en 2011, lo que se traduce, según ha señalado, en retrasos y dificultades persistentes en el acceso a la sanidad pública.

En cuanto a la figura del presidente regional, el líder de IU considera que Page está "más preocupado por la política nacional" que por los problemas de Castilla-La Mancha, reprochándole una confrontación mediática constante con el Gobierno de España.

Finalmente, el dirigente de IU ha sido muy crítico con la oposición, acusando a PP y Vox de "carecer de proyecto y liderazgo" en Castilla-La Mancha, y de limitarse a esperar un cambio de ciclo político a nivel nacional.