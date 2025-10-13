IU pide a Junta y Ministerio revisar las ayudas que ha tenido Mahle: "No puede abandonar sin asumir responsabilidades"

CUENCA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida en la provincia de Cuenca, que ha mostrados su más rotundo rechazo al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado por la multinacional alemana Mahle, que afectará a 550 trabajadoras y trabajadores de su planta en Motilla del Palancar, ha reclamado la revisión de las ayudas públicas recibidas por esta empresa, condicionando cualquier apoyo futuro al mantenimiento del empleo.

IU ha hecho esta petición tras la reunión de su órgano de dirección provincial, que ha lamentado que esta decisión de Mahle supone la pérdida de más de la mitad de la plantilla, y representa un golpe devastador para el tejido económico y social de la comarca.

De ahí que la Coordinadora Provincial de IU, según informa en nota de prensa, haya aprobado una resolución por unanimidad donde destacan, entre otras cuestiones, que esta medida responde a una lógica empresarial "que antepone los beneficios a corto plazo frente a los derechos laborales y la estabilidad de cientos de familias".

"No se puede permitir que una empresa que ha recibido apoyo institucional y se ha beneficiado del esfuerzo de una plantilla comprometida, abandone ahora a la clase trabajadora sin asumir responsabilidades".

Alegan que la planta de Mahle en Motilla del Palancar no es solo un centro de producción: es un pilar económico para toda la Manchuela conquense. "La destrucción de estos empleos tendrá un efecto dominó en el comercio local, los servicios públicos y la cohesión social de la zona. Estamos ante una emergencia laboral que requiere una respuesta firme y coordinada de todas las administraciones. Respuesta que, por ahora, no estamos observando".

Por ello, IU exige que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Industria intervengan de forma inmediata para frenar este ERE y obligar a la empresa a explorar alternativas viables, así como la revisión de las ayudas públicas recibidas por MAHLE, condicionando cualquier apoyo futuro al mantenimiento del empleo.

También demandan la implicación directa de la Junta de Comunidades en la búsqueda de un plan industrial alternativo que garantice el empleo digno y sostenible en la comarca y el apoyo total a las movilizaciones sindicales y ciudadanas que ya han comenzado, como la manifestación del pasado 27 de septiembre que reunió a más de 2.500 personas en defensa del empleo.