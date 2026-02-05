IU tienda la mano al PSOE para buscar "otros aliados" en el Congreso para sacar adelante el Estatuto de C-LM

Archivo - Pedro Mellado, IU C-LM, en entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS / JUAN MORENO - Archivo

TOLEDO 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha tendido la mano al PSOE para buscar "otros aliados" en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, una vez que el PP ha presentado una enmienda para que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales.

En declaraciones a Europa Press, Pedro Mellado, líder de IU en Castilla-La Mancha, ha apuntado que para su formación la ruptura del acuerdo por parte del Partido Popular sobre el Estatuto demuestra que "no es un partido que apueste por la gobernabilidad ni apuesta por la estabilidad y no lo hace ni en Castilla-La Mancha ni en España".

"Esta actitud constante no es otra que la del bloqueo sistemático, la del chantaje permanente y la priorización constante de sus intereses partidistas por encima del bien común". Por eso, desde Izquierda Unida creen que "ha llegado el momento de conformar una mayoría alternativa que no pase por el chantaje del Partido Popular".

Así, Izquierda Unida ha tendido la mano al Partido Socialista de Castilla-La Mancha para buscar en el Congreso "otros aliados" que apuesten de verdad por una reformulación democrática de la región, que estén comprometidos con avanzar en derechos sociales, en libertades civiles y en la profundización democrática de la región.

"Castilla-La Mancha se merece unas Cortes en las que estén realmente representadas todas las fuerzas políticas con presencia en la región", ha enfatizado Mellado.

De este modo, y frente a un Vox que "niega" la propia existencia de nuestra región y frente a un Partido Popular que "secuestra" a las instituciones para sus intereses partidistas, IU propone "diálogo" en el Congreso para sacar adelante un estatuto que sea todavía "mejor" que el aprobado en el acuerdo "fallido" entre PP y PSOE.

"Por parte de Izquierda Unida tenemos la voluntad, el proyecto y la determinación para ser parte de esa mayoría estable y progresista que Castilla-La Mancha necesita y se merece", ha terminado el líder de IU.