El jefe de la Comisaría de Albacete jura su cargo y combatirá los retos actuales con tecnología, formación y prevención

El nuevo jefe de la Comisaría Provincial de Albacete, Antonio J. López-Alcahut, jurando su cargo. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN C-LM

ALBACETE, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jefe de la comisaría provincial de Albacete, el comisario Antonio J. López-Alcahut, ha hecho toma de posesión de su cargo este jueves en la Subdelegación del Gobierno de la ciudad y ha propuesto enfrentarse a los nuevos retos de la provincia con "especialización, preparación, tecnología y formación".

En su discurso, el comisario ha agradecido la labor de sus predecesores y la presencia de las autoridades locales y regionales, asegurando que encara el nuevo puesto "con orgullo y humildad" y recordando que "la Policía Nacional de Albacete ha demostrado que la seguridad es un valor que se ejerce con servidores públicos que son defensores de derechos y garantes de libertad".

López-Alcahut ha remarcado "la integridad como base" de su profesión y en la que "cada decisión debe ser justa, ejemplar" y que requiere de "vocación y empatía" para proteger a las víctimas, además de "compañerismo, porque somos fuertes gracias al trabajo en equipo".

El nuevo jefe de la comisaría provincial ha concretado que aunque la ciudad "es segura" gracias a unos índices de criminalidad por debajo de la media española, "los desafíos evolucionan", con nuevos delitos en el ciberespacio o redes criminales cada vez más complejas y que requieren el uso de nuevas herramientas.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha remarcado "la experiencia profesional, vocación de servicio y el compromiso" de López-Alcahut, de quien está convencido que logrará que "siga bajando la criminalidad en la provincia". Sabrido ha recalcado que la plantilla de Albacete, con casi 390 integrantes, desempeña "una magnífica labor" con un índice de cobertura "del 115%" gracias a su ampliación en los últimos años, garantizando que sus números y recursos se seguirán incrementado.

La trayectoría del nuevo jefe de la Comisaría Policial de Albacete cuenta con una extensa carrera profesional en la que pasó por la Jefatura Superior de Navarra como inspector en la Brigada Provincial de Información desempeñando labores antiterroristas en los noventa, para regresar de nuevo a su ciudad en el año 2000 donde ascendió hasta jefe del grupo de Estupefacientes cuatro años después.

Como inspector jefe prestó servicios en la Comisaría Provincial de Cuenca, para volver a Albacete a finales de 2010 como jefe de la Brigada Provincial de la Policía Jurídica. En 2017 tomó las riendas de la Comisaría Local de la Policía Nacional en Hellín y en 2021 ascendió a comisario al cargo del equipo de operaciones en Castellón. A finales de ese mismo año regresó de nuevo a su ciudad natal como jefe de Coordinación Operativa Provincial, sucediendo ahora al antiguo jefe de la comisaría provincial, Antonio Bueno.