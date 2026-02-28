Jesús Maraña, protagonista el próximo viernes en Albacete del primer acto la 'Alianza Contra el Odio'

Cartel del primer acto de 'Alianza contra el odio' que protagoniza Jesús Maraña. - ALIANZA CONTRA EL ODIO

La 'Alianza Contra el Odio' avanza en Albacete con la celebración de su primer acto, en el que el periodista Jesús Maraña mantendrá un coloquio con la presidenta de la Asociación de la Prensa de Albacete, Loli Ríos Defez.

Durante el acto, que tendrá lugar el próximo jueves, 5 de marzo, en el Salón de Actos de la Diputación y en el que se reflexionará sobre la importancia de defender los valores democráticos frente a los discursos de odio, indican desde Alianza Contra el Odio.

El periodista leonés cuenta con una dilatada trayectoria en los medios de comunicación y ha dirigido publicaciones como la revista Interviú o el periódico Público, pasando por El Mundo o TVE. Actualmente, está al frente de Infolibre, es habitual colaborador de debates políticos y autor del libro Al fondo a la izquierda.

Desde 'Alianza Contra el Odio' invitan los albaceteños y albaceteñas a participar en este acto de entrada libre y gratuita, y en el que también intervendrán como representantes de la plataforma, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez Tornero, y la profesora de la UCLM Marta Escribano Carrasco.

"Sin duda, se trata de una buena oportunidad, con las voces de periodistas y profesionales comprometidos, para analizar el impacto que los discursos de odio tienen en nuestra sociedad y cómo combatirlos siempre de la mano de la información, la calma y la argumentación", afirman desde la alianza.

ALIANZA CONTRA EL ODIO

La 'Alianza Contra el Odio' es una iniciativa que aúna fuerzas de partidos y organizaciones de izquierdas "con la vocación de hacer frente a los discursos y actos de odio, ya sean de naturaleza racista y xenófoba, contra la mujer y la igualdad o alentando el enfrentamiento intergeneracional, que llegan y se expanden día a día desde nuestros centros educativos, medios de comunicación, redes sociales o instituciones".

En la plataforma ya se han integrado organizaciones como CCOO, PSOE, Podemos, IU, PCE, la Asociación para el Desarrollo Sostenible de Albacete, Juventudes Socialistas de Albacete, Albacete con Palestina, Movimiento SUMAR y Acaim.