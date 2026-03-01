'Jose, el eco del renacer', un documental que narra la historia de superación de un hombre que llegó a pesar 200 kilos

'José, El Eco Del Renacer', Un Documental Que Narra La Historia De Superación De Un Hombre Que Llegó A Pesar 200 Kilos - EUROPA PRESS

TOLEDO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Jose, el eco del renacer' es un documental que narra la historia de superación de Jose Morilla, un vecino de Mocejón (Toledo) que llegó a pesar 200 kilos tras sufrir un grave accidente de tráfico que le dejó inmovilizado en una silla de ruedas. Sin embargo, Jose decidió cambiar su vida y gracias al boxeo y al ejercicio constante hoy pesa 90 kilos y ha logrado tener una vida nueva.

Detrás de la elaboración de este filme están dos jóvenes toledanos, Javier Esteban e Iván Bravo, que, tras ser conocedores de la historia de este luchador insistente, decidieron ponerse manos a la obra y dar forma a este proyecto que el pasado 25 de enero se estrenó en Mocejón, donde asistieron más de 250 personas.

Para conocer este relato, Europa Press se ha desplazado a Mocejón, donde vive Jose, y donde se encuentra la escuela de deportiva Neli 'Valor', campeona de España de peso wélter en 2020 e íntima amiga del protagonista del documental. Allí, Jose es un ejemplo de superación.

Javier, uno de los directores del filme, vivió la transformación física de Jose porque, siendo más pequeño, entrenaba con Neli boxeo. "De verle en silla de ruedas, luego le vi entrenando con nosotros" y una vez que "se paró a hablar conmigo y me contó" todo su proceso, "pues dije, esto se tiene que contar. Y ahí fue cuando yo, con mi amigo Iván, decidimos hacer el documental", explica Javier.

"Nosotros lo que queremos es difundirlo al máximo para que llegue a miles de personas que puedan estar en situaciones igual que Jose o peores", apunta.

CUANDO TODO CAMBIÓ

La película, de media hora de duración, comienza contando cómo Jose, conductor de autobús, solo vivía para trabajar, comer y dormir. Todo cambió el 7 de diciembre de 2018 cuando Jose --un día con mucha niebla-- impactó el autobús que conducía contra un corral en Villanueva de Bogas, un municipio de la provincia de Toledo.

Un choque frontal contra un muro que provocó heridas de gravedad a Jose --que por aquel entonces pesaba unos 130 kilos-- que le llevó a tener que ser intervenido en el Hospital de Toledo y, posteriormente, en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. A punto de perder una de sus piernas, Jose pasó unos cuatro meses hospitalizado.

De allí, salió en silla de ruedas. Una situación que le llevó a no poder moverse, estar en su casa y dedicar el tiempo a ver series y comer. Durante todo este tiempo, pandemia del Covid de por medio, Jose aumentó de peso llegando a alcanzar casi los 200 kilos. Casi no podía respirar y tenía dificultades para dormir. Fueron sus amigos, quien temiendo por su vida, quienes le animaron a dar un cambio a su vida.

"Al final decidí cambiar y el proceso ha sido largo", admite Jose, quien explica que empezó a caminar, una rutina que le hizo sentir "ese bichito" que tiene el deporte. "Empecé a motivarme y a hacer más deporte, y, al final, cogí esa rutina que es bonita y al final es una droga muy sana".

Jose empezó caminando 2, 3, 4 y 5 kilómetros hasta llegar a los 9 que hace ahora. Montando en bicicleta lleva unos dos años y es algo que, según dice, le gusta "porque al final ves sitios que, con andar o hacer senderismo, no lo verías".

La vida de este hombre ha cambiado de "cero a cien", ya que de no poder moverse, ahora hace lo que quiere. Ahora tiene "una vida plena", algo que antes "no tenía". "No voy a decir que ha sido fácil, me he caído y me he levantado, pero en este caso siempre ha estado Neli detrás de mí", afirma Jose, quien cree que si uno quiere, se puede "llegar al fin del mundo". "Lo importante es que uno quiera".

NELI 'VALOR', UNA ENTRENADORA CON ALMA

Detrás del cambio físico de Jose está Neli 'Valor'. Esta boxeadora con alma siempre tuvo claro que Jose lograría boxear. Los comienzos fueron duros, porque la obesidad le impedía moverse. Tras tener un primer contacto con el ejercicio a través de gomas y pesas, Jose comenzó a andar con muleta. Junto a buenos hábitos alimentarios, semana a semana fue bajando de peso y empezó a impartir clases de boxeo.

Neli se emociona al recordar la historia de Jose. "Nos dio la oportunidad de ayudarle y a la vez nos ayudó él a nosotros porque no hay día que le veamos y veamos que es un ejemplo a seguir; lo que ha hecho no lo hace cualquiera y todos los días nos da una lección".

"Yo sabía que él iba a andar", dice entre lágrimas esta boxeadora, quien siempre estuvo convencida de que Jose haría boxeo. "Le veías con la obesidad y tirando para adelante", apunta Neli, quien siempre supo que él, con su historia, iba a poder ayudar a mucha más gente.

Neli señala que "otra persona hubiera tirado la toalla", pero Jose se ha mantenido ahí. "Él con su pierna ha tirado hacia adelante y ahora todas las personas se miran en ese espejo y dicen: pues yo quiero ser como Jose y a mí eso me enorgullece".

La disciplina fue fundamental para que Jose logrará alcanzar sus objetivos. De pesar 200 kilos, hoy pesa unos 90 kilos. Sus rutinas son el boxeo, andar y montar en bicicleta. Fuente inspiradora de superación ante la dificultad, Jose es un ejemplo para todos sus compañeros de deporte y no deja de ponerse retos. Es una motivación para todos los que tiene a su lado. Y de ahí este documental, que busca dar a conocer esta historia real de superación y decir 'sí puedo'.

Tras su estreno en Mocejón, los directores de esta película pretenden poder proyectar 'Jose, el eco del renacer' en Toledo capital y en el Hospital Nacional de Parapléjicos. No obstante, en su mente está el poder difundir esta película a nivel nacional ya que esta historia "puede ayudar a muchas más personas de todo el país".