Juan José Alcalde: "Si Tolón obligara a PSOE a cumplir normativa, no tendríamos que hablar de nuevos trasvases"

TOLEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal, Juan José Alcalde, se ha referido a la autorización de un nuevo envío de 168 hectómetros cúbicos al Levante por parte de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, para los próximos meses. "Si la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, dejase de quejarse y obligase a su propio partido a cumplir con la normativa, no tendríamos que hablar de nuevos trasvases"".

A preguntas de los medios, Juan José Alcalde ha criticado la "contradicción" de quienes, desde las instituciones y el Gobierno, se quejan de los trasvases mientras son ellos mismos quienes los autorizan.

"Aquellos que tienen la potestad legal para impedir o reducir los trasvases son las mismas administraciones que salen en los medios a protestar, si realmente quisieran acabar con ellos, simplemente tendrían que cumplir la ley y las sentencias firmes ya dictadas", ha asegurado.

El portavoz municipal ha reprochado la actitud, tanto del PSOE como de la actual delegada del Gobierno en Castilla-la Mancha, ya que "no se trata de hacer declaraciones políticas, sino de ejercer las competencias que les corresponden. "Si la delegada del Gobierno dejase de quejarse y obligase a su propio partido a cumplir con la normativa, no tendríamos que hablar de nuevos trasvases", al tiempo que ha acusado a los socialistas de utilizar este asunto con fines de "rentabilidad política desde hace muchos años, diciendo una cosa en un sitio y haciendo la contraria en otro".

Por último, el portavoz ha insistido en que la ciudadanía "no es ingenua y sabe perfectamente quién puede actuar y no lo hace" y ha señalado que los vecinos "son conscientes de que el problema no radica en las palabras, sino en la falta de acción política por parte de quienes tienen en su mano hacer cumplir la ley". Con ello, ha pedido coherencia y responsabilidad a quienes gobiernan, y ha recordado que "los trasvases no desaparecerán mientras quienes tienen la capacidad de impedirlos se limiten a lamentarse en lugar de actuar".