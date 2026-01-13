Este jueves arranca en Guadalajara un ciclo de conferencias con motivo del centenario de la muerte de Pablo Iglesias

Cartel del ciclo de conferencias organizado por la Fundación Pablo Iglesias. - FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

GUADALAJARA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pablo Iglesias, en colaboración con PSOE Guadalajara, ha organizado un ciclo de cuatro conferencias bajo el título 'Como el cristal. Una vida transparente', que se celebrará entre el 15 de enero y el 12 de febrero en Guadalajara y que se enmarca dentro de las actividades programadas junto a la exposición que acoge el Museo de Guadalajara con motivo del centenario de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores.

La inauguración de este ciclo tendrá lugar el próximo jueves, 15 de enero, a partir de las 18.30 horas. Contará con la presencia de Rodrigo Lucía, director del Archivo y Biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias; Alberto Rojo, secretario general del PSOE en la ciudad de Guadalajara y Pablo Bellido, secretario general de PSOE Guadalajara.

Posteriormente, a las 19.00 horas, tendrá lugar la primera charla bajo el título 'Pablo Iglesias, su legado en la Historia de España, que correrá a cargo de Enrique Moral Sandoval, doctor y profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, y Aurelio Martín Nájera, historiador y director emérito del Archivo de la Fundación Pablo Iglesias.

Esta primera cita, además, será moderada por Paloma Nieves García Atance, historiadora y secretaria de Memoria Democrática de PSOE Guadalajara.

El jueves 22 de enero se abordará el tema 'Las primeras socialistas', con la participación de la senadora de PSOE Guadalajara, Araceli Martínez Esteban, y con la profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, Marta del Moral Vargas.

El miércoles 4 de febrero se tratará el tema 'Partido y sindicato, orígenes del socialismo en Guadalajara', con las intervenciones de Juan Pablo Calero Delso, doctor en Historia Contemporánea, y Matilde Fernández Sanz, ex ministra de Asuntos Sociales.

El ciclo se clausurará el jueves 12 de febrero con la conferencia 'El aliado de Clara Campoamor, Manuel Cordero', en la que participarán Eduardo Madina Muñoz, exsecretario general del Grupo Parlamentario Socialista; Ana María Martínez Rus, profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid; y Francisco Sánchez Pérez, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid.

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19.00 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

GRAN ACOGIDA DE LA EXPOSICIÓN

Este ciclo de conferencias complementa la exposición conmemorativa del centenario de Pablo Iglesias Posse, que está teniendo una extraordinaria acogida entre el público.

Desde su inauguración el pasado mes de diciembre, la muestra ha recibido más de 3.000 visitas, lo que demuestra el interés ciudadano por conocer la figura y el legado del fundador del movimiento socialista español.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el próximo 15 de febrero en el Museo de Guadalajara, ubicado en el emblemático Palacio del Infantado.