Junta se alegra de que Guadalajara asuma responsabilidad sobre el entorno del Puente Árabe "tras varios requerimientos"

La Junta manifiesta su satisfacción ante el reconocimiento del Ayuntamiento de su responsabilidad sobre el entorno del Puente Árabe - JCCM

GUADALAJARA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Fernández-Montes, ha manifestado su satisfacción ante el hecho de que, "finalmente, el Ayuntamiento de la capital haya asumido su responsabilidad en cuanto a las actuaciones que debe llevar a cabo en el entorno del Puente Árabe", para lo que ha sido necesario que desde la Junta se hayan remitido "varios requerimientos" recordando al Consistorio su deber de conservación del entorno de este BIC.

Junto con la propia estructura del puente, la declaración de BIC afecta a su entorno más cercano, señala el Gobierno regional en nota de prensa.

En este caso las dos fincas adyacentes a ambos márgenes del río son propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara por lo que, "ante la falta de acciones de mantenimiento de las mismas", desde la Delegación han tenido que recordar en reiteradas ocasiones al Consistorio sus obligaciones al respecto, ha informado la Junta en nota de prensa.

En los requerimientos, la Junta solicitaba al Ayuntamiento que realizara un proyecto integral para la puesta en valor de la casa de compuertas del Molino del Duque, situada en la parcela de la margen derecha del río.

COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento ha comunicado a la Junta que abordará la redacción de dicho proyecto para la puesta en valor de dicho inmueble y para garantizar la adecuada conservación e integración del bien.

También se requería al Consistorio que actuara en la parcela, también de la margen derecha del Henares, donde se produce una acumulación de aguas pluviales que afectan a la conservación del puente.

En este punto, según la Junta, "el Ayuntamiento reconoce la necesidad de realizar un estudio técnico que permita conocer la solución más adecuada para la evacuación de las aguas pluviales que se acumulan en dicha área y comunica que así se lo ha trasladado a los servicios técnicos municipales para que lo realicen".

No obstante, el delegado de Educación, Cultura y Deportes ha manifestado su preocupación ante el hecho de que el Consistorio "no asuma otro de los requerimientos que se les viene solicitando desde hace tiempo y es el mantenimiento del muro de contención de la parcela de la margen izquierda, que es de su propiedad".

En la parcela se encuentran dos tocones de árboles que en su momento ya fueron talados por el Ayuntamiento y que están deteriorando notablemente dicho muro.

Tal y como señala la Junta, "el Ayuntamiento alega que, a pesar de tratarse del muro que sujeta una parcela de su titularidad para evitar que la misma caiga sobre el río, el muro en cuestión no es de su propiedad aunque, en su momento, ya actuaron sobre el mismo."

El muro, construido en 1628 por el Concejo de la ciudad, a cargo del maestro de obras de la ciudad Bernardo Martínez, tiene como finalidad sostener las tierras municipales situadas a una cota superior, evitando su deslizamiento hacia el cauce.

La jurisprudencia civil "es clara al respecto": la obligación de conservar este tipo de estructuras corresponde al propietario del terreno que obtiene el beneficio directo de la contención, por lo que la responsabilidad de su conservación corresponde al Ayuntamiento.

Fernández-Montes recuerda que desde la Delegación de Educación, Cultura y Deportes se vela por el mantenimiento de cualquier bien que tenga una protección, "desde la responsabilidad que una administración pública debe tener para mantener este tipo de inmuebles que son una parte especialmente importante de la historia de nuestros municipios".

El delegado ha lamentado que haya sido necesario requerir en reiteradas ocasiones al Consistorio capitalino para que asumiera esta responsabilidad y ha manifestado su confianza en que la alcaldesa, Ana Guarinos, evite que estos trabajos se demoren en el tiempo y puedan afectar al correcto mantenimiento de un BIC tan importante y emblemático para Guadalajara como es el Puente Árabe.