Junta y Ayuntamiento presentan en Madrid el 'Toledo Matsuri 2026', el evento de manga y anime del 11 al 12 de abril

Archivo - Presentación de 'Toledo Matsuri' en Madrid. - JCCM - Archivo

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'Toledo Matsuri', el evento cultural de manga y anime en la capital castellanomanchega, ha sido presentado este martes en la Oficina de Turismo de Castilla-La Mancha en Madrid.

Durante la presentación, la viceconsejera de Cultura de la Junta, Varmen Teresa Olmedo, ha subrayado que eventos como este, impulsan la participación de las nuevas generaciones en la vida cultural, adaptando los contenidos a sus intereses y hábitos de consumo y favoreciendo su implicación activa en el desarrollo cultural y creativo, según ha trasladado la Junta por nota de prensa.

La viceconsejera ha subrayado a la prensa que el 'Toledo Matsuri' se ha consolidado como un evento cultural de referencia que reúne manga, anime, videojuegos y cultura japonesa, que atrae especialmente a público joven y que combina innovación y participación, conectando con las nuevas formas de consumo cultural.

El 'Toledo Matsuri', que se celebrará el 11 y el 12 de abril, reúne en un mismo espacio disciplinas como el manga, el anime, los videojuegos y el ocio alternativo, logrando atraer a miles de asistentes, especialmente jóvenes.

Carmen Teresa Olmedo ha señalado que el Gobierno regional ha destinado 12.000 euros para impulsar dicho proyecto, que, además, supone un importante retorno económico para la capital de la Comunidad Autónoma, a través de otras áreas económicas como son los alojamientos o la restauración, entre otras.

Este festival no solo destaca por su dimensión, con miles de visitantes y centenares de actividades, sino también por su capacidad para fusionar la cultura japonesa con el patrimonio local, creando una experiencia innovadora, inclusiva y participativa que conecta directamente con las nuevas generaciones.

Además, el 'Toledo Matsuri' representa un ejemplo de cómo la cultura contemporánea puede convertirse en motor de dinamización social y económica, ofreciendo talleres, concursos, exposiciones y encuentros con creadores que fomentan la creatividad y el talento. Su crecimiento y consolidación lo sitúan como un referente emergente a nivel regional y nacional, capaz de posicionar a Toledo como un espacio de encuentro entre tradición e innovación cultural.