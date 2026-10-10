Junta confía en que el puente y el buen tiempo fomenten la afluencia de público y el gasto en Farcama

Artesanos en la 45 edición de Farcama. - JCCM

TOLEDO 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 45 edición de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), acaba de cruzar su ecuador y encara el fin de semana con buenas perspectivas de asistentes y público.

Así lo ha reconocido la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Arantxa Pérez, que según informa el Gobierno regional ha visitado este sábado la feria, en concreto los espacios internacionales y talleres y citas como el II Concurso de Alfarería que se desarrolla.

"Nos acompaña un tiempo maravilloso y esperamos en que sea un fin de semana de mucha afluencia de público y también de mucho gasto para que haya negocio para los artesanos y artesanas que están presentes en Farcama", ha señalado la directora general, enumerando algunas de las actividades que se van a desarrollar en el marco de la programación de la feria, que van desde el Taller Monta tu Propia Navaja, que se lleva a cabo en colaboración con Aprecu, hasta el II Concurso de Alfarería pasando por talleres demostrativos y participativos, música en la zona de ocio y restauración y teniendo como broche una nueva edición de Farcama Suena, con Vermú, Siloé y Ultraligera esta noche en la Plaza de Toros.

Arantxa Pérez ha hecho referencia a las sensaciones que de momento recoge la organización de los propios artesanos y artesanas que exponen y ha confiado en que el fin de semana "signifique un incremento importante en la asistencia y en la afluencia de público, mucho más este año que la feria se extiende un día más por la festividad del 12 de octubre este lunes".

Durante su visita, la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía ha estado en los estands y exposiciones de los artesanos del país invitado a esta edición, Grecia, con la artesanía de Creta como protagonista; y también de Portugal, provenientes de la zona de Ribatejo.

La 45 edición de Farcama mantiene abiertas sus puertas hasta el lunes 12 de octubre, inclusive, en horario de 11.00 a 21.00 horas en el Parque de la Vega de Toledo, con 156 expositores, 81 de ellos artesanos y artesanas de Castilla-La Mancha, y presencia internacional de profesionales de la artesanía de siete países.