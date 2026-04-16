Junta, Diputación y Ayuntamiento firmarán el lunes el convenio para la reforma de la estación de autobuses de Toledo

El consejero de Fomento, Nacho Hernando. - PIEDAD LOPEZ/JCCM

TOLEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, la Diputación de Toledo, y el Ayuntamiento de la capital regional firmarán el próximo lunes, día 20, el convenio para la reforma de la estación de autobuses de la ciudad.

Así lo ha indicado este jueves, a preguntas de los medios en una rueda de prensa, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, quien ha confirmado "el convenio, en todo su contenido" se rubricará el próximo lunes.

Dicho esto, y sobre las afirmaciones del alcalde, Carlos Velázquez, en relación al mantenimiento de la estación de autobuses, el consejero ha señalado que en "el contenido de ese convenio se recalca y se resalta lo que ya venía sucediendo" y es "que el Ayuntamiento" será el responsable del mantenimiento de la estación de autobuses de Toledo.

El Ayuntamiento tiene esa responsabilidad, ha incidido, como le sucede a cualquier otro concesionario que mantiene la estación de autobuses, bien sea en Alcázar, en Manzanares o en Tomelloso. "Lo dice la ley, por lo tanto, eso tampoco es discutible", ha zanjado.

ESTACIONES DEL AVE EN TOLEDO

De otro lado, preguntado sobre la actual estación del AVE y la nueva parada del trazado del AVE a Extremadura a su paso por la capital regional, Hernando ha manifestado que "lo que el Ministerio ha entendido" es "que tiene que haber una dualidad", manteniéndose la actual estación del barrio de Santa Bárbara para el uso de los trenes Avant, y otra de largo recorrido para el tren hacia Lisboa.

"Los trenes que vengan de Madrid hacia Lisboa serán los que vengan a complementar esos horarios y esa oferta que para nosotros está mucho mejor garantizada por la vía de los Avant en la otra dirección", ha dicho, consciente de que saldrá "mucho más rentable" usar el Avant hacia Madrid que el AVE en esa misma dirección.

Al margen de este asunto, ha defendido la necesidad de "plantear mejoras de movilidad para ambas estaciones" porque actualmente en el entorno de Safont --cerca de la estación actual-- hay varios aparcamientos disuasorios "que están repletos" y "hasta arriba siempre" y eso "sin que haya otra estación".

"Habrá que plantear todo tipo de soluciones de movilidad", ha incidido el titular de Fomento, tanto con el Ayuntamiento, donde se están abordando en la revisión del Plan de Ordenación Municipal, como del Ministerio, que debe establecer "un compromiso de ver si van o no a intervenir en sus carreteras en tiempo y forma", porque eso significará que se pueda sacar adelante la ampliación de suelo industrial.