Junta establece que se garantizará la atención urgente en Primaria ante la huelga de técnicos sanitarios de este viernes

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TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, ante la huelga del Personal Técnico Superior Sanitario de este viernes, ha decretado que en el ámbito de la Atención Primaria se garantizará la atención urgente en cada Zona Básica de Salud con los efectivos propios de un día festivo.

Así consta en la resolución de dicha Consejería que publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este jueves, en el que Sanidad fija los servicios mínimos de atención sanitaria prestados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ante la huelga de ámbito nacional convocada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (Sietes), que tendrá lugar desde las 0.00 horas hasta las 22.00 horas del día 29.

Según recoge Europa Press, con carácter general, en los centros hospitalarios y de atención especializada se garantizará la atención urgente con los efectivos propios de un día festivo.

Además de dicha atención se garantizará la plena asistencia sanitaria programada a pacientes afectados por patologías críticas o especialmente graves en los que la secuencia temporal de sus diagnósticos o tratamientos puedan verse afectados si se produce una reprogramación o aplazamiento por afectar negativamente a su situación y/o evolución clínica.

En el caso de la diálisis, del hospital de Día Oncohematólogico y de Oncología Radioterápica, se garantizarán la totalidad de la actividad programada y la urgente con el 100% de los efectivos.

También en las unidades de reproducción asistida y fertilidad se garantizará la continuidad de la totalidad de las pruebas diagnósticas necesarias para los tratamientos en curso con el 100% de los efectivos.

Para garantizar la debida atención sanitaria ordinaria mínima no demorable, tanto en centros donde ordinariamente no se tiene asignado turno de trabajo los días festivos como en aquellos otros que sí los tienen pero la huelga puede incidir negativamente en el desarrollo y evolución de tratamientos en curso atendidos por las diversas unidades, los servicios mínimos serán del 25% de los efectivos de un día ordinario, pudiéndose recurrir al redondeo del entero superior la fracción que pudiera resultar y en cualquier caso un mínimo de 1 efectivo.

La designación del personal que prestará los servicios mínimos en los distintos centros, servicios y unidades afectadas será realizada por las personas titulares de los distintos órganos gestores.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el Consejero de Sanidad o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.