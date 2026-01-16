La Junta impulsa la certificación en competencias digitales a la ciudadanía de la mano de la UCLM

Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. - JCCM

TOLEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha impulsado la certificación en competencias digitales a la ciudadanía en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).

Esta iniciativa se ha materializado a través de un acuerdo que ha sido suscrito por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, y por el rector de la UCLM, Julián Garde; tal y como publica este viernes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

El Ejecutivo autonómico, informa en nota de prensa, ha puesto en marcha esta acción desde la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, a través de una acción denominada Plan Regional de Desarrollo en Competencias Digitales cuyo objetivo es acompañar, capacitar y apoyar a la ciudadanía de la región ante los desafíos que supone la transformación digital.

Se trata de unos retos que requieren de soluciones innovadoras que dependen, en gran medida, del desarrollo de las capacidades digitales mediante la dinamización de la formación y capacitación en áreas TIC.

La firma de este convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y la institución académica viene a facilitar la certificación en competencias digitales en la sociedad, basado en el marco europeo DIGCOMP, que permitirá un desarrollo más especializado de estas competencias.

ACCIONES COORDINADAS POR LA JUNTA Y LA UCLM

En base a este acuerdo, la UCLM definirá, promoverá y gestionará un sistema de acreditación de la ciudadanía en competencias digitales y pondrá a su disposición una plataforma de certificación en competencias digitales, así como el equipamiento necesario para la realización de los exámenes de certificación.

También creará Centros Autorizados de Exámenes de Certificación en Competencias Digitales, dando cobertura a las capitales de provincia de Castilla-La Mancha y Talavera de la Reina, aprovechando las instalaciones de la Universidad en sus diferentes campos y redes.

Del mismo modo, a través de este convenio se pretende realizar el desarrollo de un programa de formación de personas dinamizadoras de la sociedad digital de Castilla-La Mancha, de forma que puedan desempeñar su ejercicio profesional en la red de Puntos de Inclusión Digital de Castilla-La Mancha que contenga itinerarios formativos modulares para la adquisición de competencias digitales en los diferentes niveles de competencia según el marco europeo DIGCOMP, del nivel A1 al nivel C2.

Se pretende también incrementar las capacidades digitales de la ciudadanía de forma que se permita impulsar un modelo de crecimiento sostenible en Castilla-La Mancha basado en las tecnologías de la información. En este sentido, y en concordancia con la Agenda 2030, este convenio persigue fortalecer los objetivos estratégicos que dicho plan establece.

Para ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha promoverá los distintos usos de una certificación en competencias digitales. Las áreas de interés de este tipo de certificando son diversas, tanto en el ámbito público como en el privado, así como en el Tercer Sector.

En el ámbito público, por ejemplo, para el acceso al empleo público, en oposiciones y procesos selectivos, para certificar habilidades para trabajar con herramientas digitales del sector público; acceder a participar en programas sociales, programas formativos o acreditar la capacidad de realizar determinados trámites. Igualmente, para proyectos financiados por la Unión Europea, donde el marco de referencia de competencias digitales DIGCOMP se usa como referencia.

En el ámbito privado, del mismo modo, para la contratación y selección de personal, como requisito o ventaja competitiva. También para la acreditación de habilidades, subvenciones y proyectos empresariales para demostrar que la organización cuenta con personal certificado y cualificado; o para el cumplimiento normativo donde se exige formación específica.

Y, en el Tercer Sector, para la participación en proyectos sociales, justificación ante financiadores o para fomentar la inclusión digital para colectivos vulnerables.

CERTIFICADO QUE AUMENTA LA EMPLEABILIDAD

En resumen, y según el Ejecutivo, las ventajas de contar con un certificado en competencias digitales proporcionan un reconocimiento estandarizado que aumenta la empleabilidad, permite el acceso a roles específicos y da una validez educativa a la ciudadanía.

Entre los perfiles susceptibles de participar en estos exámenes que habilitará la UCLM, a través de este convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, están los miles de personas que han participado en el Plan de Capacitación Digital a la Ciudadanía, que también ha promovido en la región el Ejecutivo autonómico.

El presente convenio se financia con fondos europeos Next Generation y está vinculado a los objetivos y plazos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, correspondiente al componente 19 de las Competencias Digitales Transversales para la Ciudadanía.