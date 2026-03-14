Junta impulsará la exposición 'Legado femenino de Castilla-La Mancha' con las figuras de 24 grandes mujeres

Foto de familia durante la visita de la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, a la exposición 'Mujeres Leyendo', en Cabanillas del Campo. - JCCM

GUADALAJARA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Sara Simón, ha anunciado este sábado la creación de una nueva exposición itinerante del Gobierno regional sobre mujeres referentes que a lo largo de la historia destacaron en numerosos ámbitos de la sociedad, sin que sus figuras y trayectorias hayan sido reconocidas y estudiadas, como sí lo han sido las de los hombres.

Esta nueva muestra, que estará disponible para todos los municipios de la región, se llamará 'Legado femenino de Castilla-La Mancha' y estará compuesta por 24 grandes mujeres cuyos nombres recoge la Enciclopedia de Mujeres Oliva Sabuco, promovida por el Instituto de la Mujer, según ha informado la Junta por nota de prensa.

"Hay muchas mujeres que con carreras brillantes y logros indiscutibles son invisibles porque no se nos ha hablado de ellas, porque nunca tuvieron el éxito y el reconocimiento social que merecían. Esta ausencia de referentes femeninos es el origen de muchos roles y estereotipos de género del presente, con los que tenemos que acabar", ha asegurado la consejera.

Tal y como ha avanzado Simón, la exposición permitirá conocer las vidas y logros de mujeres históricas y contemporáneas como la de la farmacéutica, Isabel Torres; la empresaria de las telecomunicaciones, Isabel González-Alegre Fanjul; la actriz, María Ysbert; la escritora y traductora, Notburga de Haro; la bibliotecaria, Luisa Cuesta o actriz y cantante, Sara Montiel.

EXPOSICIÓN 'MUJERES LEYENDO'

Simón ha realizado este anuncio en su visita a la exposición 'Mujeres Leyendo', del Instituto de la Mujer, en el municipio de Cabanillas del Campo, dentro de las actividades convocadas en torno al Día Internacional de las Mujeres. Se trata de una muestra pictórica con reproducciones de obras que muestran a distintas mujeres leyendo, con el objetivo de promover la igualdad a través de la lectura.

La consejera ha visitado esta exposición junto al primer teniente de alcalde de Cabanillas del Campo, Luis Blanco; de la directora del Instituto de la Mujer, Teresa López; la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García y la delegada de Igualdad, Laura Gil, entre otras autoridades.