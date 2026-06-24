La Junta iniciará en breve obras de emergencia en el Fuerte y pide al Ayuntamiento actuar en el asentamiento ilegal

La delegada de la Junta en la provincia de Guadalajara, Rosa María García. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha iniciará de forma inminente obras de emergencia en tres edificios del Fuerte de San Francisco de Guadalajara con el objetivo de garantizar la seguridad de las construcciones y evitar un mayor deterioro antes de la llegada del otoño.

Las actuaciones, complementarias a las que se llevan a ya cabo en este complejo, se desarrollarán en el Claustro, el Cuerpo de Guardia y una nave anexa al Espacio Tyce, contarán con una inversión superior a los 335.000 euros y tendrán una duración estimada de tres meses.

Así lo ha anunciado este miércoles la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, acompañada del delegado de Educación y Cultura, Ángel Fernández Montes, quien ha subrayado que se trata de actuaciones "complementarias" que no sustituyen los proyectos de rehabilitación integral ya previstos para el conjunto patrimonial, sino que responden a la necesidad de intervenir de manera "urgente" tras detectar los informes técnicos un deterioro mayor del esperado en varios inmuebles.

Los trabajos incluirán la retirada de vegetación y escombros, el apeo de elementos estructurales, la eliminación de fibrocemento, el aseguramiento de cornisas, ventanas y huecos, así como la revisión y recuperación de los sistemas de evacuación de aguas pluviales para evitar humedades.

La previsión es que las obras puedan comenzar a finales de esta semana o principios de la próxima, una vez se firme el acta de inicio.

La delegada ha insistido también en que se ejecutarán con "todo el rigor técnico y el máximo respeto patrimonial", al tratarse de un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC), y ha añadido que, al margen, el Ejecutivo autonómico continúa avanzando "al ritmo más rápido posible" en todos los proyectos destinados a recuperar el histórico complejo y "devolverlo a la ciudadanía".

DESALOJAR ASENTAMIENTO

En paralelo, la Junta ha solicitado al Ayuntamiento de Guadalajara una actuación "rápida" respecto al asentamiento ilegal detectado en el edificio de la antigua cantina, un inmueble en ruinas que presenta importantes problemas de seguridad.

Según ha explicado García, en la zona se han instalado varias tiendas de campaña ocupadas por un número indeterminado de personas.

La responsable regional ha advertido de que el estado del edificio, que además sufrió un incendio en el pasado, supone un riesgo para quienes permanecen en su interior debido a la posibilidad de desprendimientos y caídas entre los escombros.

Por ello, ha reclamado "celeridad" para desalojar el asentamiento y clausurar el inmueble hasta que pueda acometerse su futura rehabilitación.

En cuanto a la movilidad en el entorno del Fuerte mientras duren estas obras de emergencia, García ha precisado que la propuesta trasladada al Ayuntamiento no contempla un cierre total del recinto, sino restricciones parciales y una reorganización de accesos para compatibilizar las obras con la actividad habitual del complejo y causar las menores molestias posibles a vecinos y usuarios.