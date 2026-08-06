Junta licitará este año la segunda fase de las obras para encauzar el arroyo de La Degollada a su paso por Cobisa

La consejera de Desarrollo Sosteninle con el alcalde de Cobisa, Félix Ortega, y la directora general del Agua, Montserrat Muro, en la firma del convenio. - JCCM

TOLEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha dado un nuevo paso para culminar el proyecto de encauzamiento del arroyo de La Degollada en el municipio de Cobisa (Toledo), tras publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de este jueves el convenio de colaboración que permitirá la ampliación de las obras con una segunda fase, cuyo objetivo es reforzar aún más la seguridad hídrica y prevenir futuras inundaciones en el municipio.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha asegurado que esta nueva actuación, que se licitará este mismo año, contará con una inversión de 1,4 millones de euros, financiada con fondos propios de la Consejería de Desarrollo Sostenible y del Ayuntamiento de Cobisa.

Según informa el Gobierno regional, esta segunda fase permitirá "completar una infraestructura esencial que va a dar una solución definitiva a la canalización por debajo de la rotonda de enlace de la autovía CM-40 con la carretera TO-3100, a la salida del municipio; y completar todo el proyecto del nuevo encauzamiento del arroyo cuyo cauce discurre por el núcleo urbano".

Junto al alcalde de Cobisa, Félix Ortega, y la directora general del Agua, Montserrat Muro, la consejera ha informado que se ha suscrito un convenio que establece la forma de cooperación económica y técnica para la financiación, licitación y ejecución de la segunda fase de estas obras de encauzamiento del arroyo de La Degollada a su paso por el núcleo urbano de Cobisa.

A este respecto, Gómez ha recordado que, con esta actuación, la inversión total del nuevo encauzamiento ascenderá a 7,7 millones de euros, destinados a esta infraestructura hídrica resiliente que ponga fin a los episodios de inundaciones que ha sufrido Cobisa en los últimos años.

Por ello, ha afirmado que Castilla-La Mancha está aprovechando al máximo las fuentes de financiación propias y europeas "para la mejora de la gestión del ciclo integral del agua, pero también para solucionar definitivas a problemas históricos como las inundaciones que los habitantes de Cobisa vivieron en el año 2021, con una infraestructura resiliente y adaptada al cambio climático".

REFORZAR LA RESILIENCIA DE COBISA FRENTE A INUNDACIONES

El encauzamiento del arroyo La Degollada, según ha explicado Gómez, supone la ampliación de la capacidad de la canalización actual que ha sido sustituida por una canalización con marcos de hormigón de entre tres y cinco metros, según el tramo, por lo que la obra se ha dividido en varios tramos diferenciados para optimizar su ejecución y asegurar la efectividad de cada segmento.

Con esta segunda fase, la nueva canalización alcanza un recorrido cercano a los dos kilómetros, atravesando puntos estratégicos del municipio como el Camino de la Dehesilla, la calle Veguilla o la travesía hacia la carretera de Toledo y la rotonda de enlace hasta terminar aguas abajo de la antigua Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Cobisa, volviendo así al cauce natural del arroyo.

Asimismo, el proyecto incorpora un arenero de grandes dimensiones que permite retener grandes sólidos y acumular la arena en el mismo, de forma que el agua que entre en el encauzamiento tenga los mínimos sólidos posibles. Es una ampliación del existente hasta alcanzar unas dimensiones interiores de seis metros de altura.

La actuación se ha diseñado para garantizar la continuidad del cauce del arroyo de La Degollada, con capacidad suficiente para recoger las aguas del núcleo urbano a lo largo de su trazado, ya que estas obras se plantean como una solución para desviar adecuadamente el agua hacia el cauce natural del arroyo sin que represente un peligro para las zonas habitadas del municipio y "reforzando así la resiliencia de Cobisa frente a fenómenos meteorológicos extremos", ha concluido la consejera.