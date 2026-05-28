Junta y partidos dan su apoyo a la cuchillería de Albacete ante la PNL sobre armas blancas que podría afectarla

TOLEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Tanto el Gobierno regional como los tres partidos con representación en las Cortes autonómicas --PSOE, PP y Vox-- han mostrado su apoyo al sector de la cuchillería regional, centrado especialmente en Albacete, después de la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de una proposición no de ley instando al Gobierno a endurecer la legislación sobre armas blancas con más sanciones, menos tipos de armas autorizadas y una serie de cambios penales para tratar de reducir el aumento de agresiones en la vía pública, que podría afectar negativamente a la industria.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha comenzado el debate dando "todo" su apoyo al sector, un apoyo que el Gobierno regional presta a la artesanía, a las empresas y también a la internacionalización a través del IPEX.

La consejera ha destacado que "nunca antes una actividad industrial artesana, con toda su identidad, ha estado tan ligada o tan vinculada a una ciudad" como la cuchillería a Albacete. "Nadie entiende la provincia de Albacete sin su cuchillería", ha asegurado.

Franco ha relatado que este es un sector que agrupa tanto a artesanos como a grandes empresas y del que viven "más de mil familias" en la Comunidad Autónoma, un sector que, ha añadido, "además pasa por momentos complejos en lo que es la geopolítica internacional" por la competencia asiática pero que "está consiguiendo con mucho esfuerzo, con mucha marca y con mucha identidad conquistar mercados internacionales en un momento de transformación".

La responsable regional de Economía, Empresas y Empleo ha apuntado que los cambios en el reglamento de armas blancas que podrían afectar a la cuchillería de Albacete "pone a todos en esa actitud de defensa de lo nuestro, de nuestra identidad".

Así, ha incidido en que el presidente regional, Emiliano García-Page, da también su apoyo al sector recordando que la pasada semana "se comprometió claramente con el sector, a defender sus intereses en todos los ámbitos".

Del mismo modo, ha valorado que desde el Ejecutivo autonómico están "acompañando y trabajando" a los sectores artesanos, avanzando que el próximo lunes se publicará una línea de ayudas de 600.000 euros a las actividades artesanas, "incluidas las cuchilleras".

"Como Ejecutivo estamos tomando posición en la defensa de los intereses del sector, pero también con medidas ejecutivas que faciliten la defensa y la protección de un sector, el cuchillero", ha añadido, pidiendo a todos los diputados que "sumen fuerzas" y hagan "un frente común" para "proteger, cuidar y conservar nuestros oficios, especialmente el cuchillero.

VOX PIDE UN DEBATE CON "PAUSA"

El diputado de Vox Francisco Cobo ha aseverado que la cuchillería "nunca ha formado parte del problema de seguridad que hoy preocupa a la sociedad". "La cuchillería forma parte de otra historia, la historia del trabajo, de la especialización, de la industria, del esfuerzo de quienes consiguieron convertir una actividad tradicional en un elemento diferenciador", ha sostenido.

Cobo ha manifestado que el debate sobre la cuchillería merece "pausa" porque no es únicamente una actividad económica sino "una parte importante de la identidad de una provincia que ha construido una parte de su historia alrededor de un oficio hasta convertirse en una imagen reconocida más allá de nuestras fronteras".

El parlamentario ha insistido en que la cuchillería pertenece a un "reducido grupo" de sectores que "han conseguido unir economía, tradición y sentimiento de pertenencia" porque Albacete "es conocida en España como la ciudad de la cuchillería y un reconocimiento de calidad a nivel internacional".

PP PIDE DEJAR AL MARGEN AL SECTOR

Por su parte la diputada del PP María Gil ha afirmado que, ante una posible restricción a las navajas y armas blancas, su partido cree que el sector de la cuchillería "y especialmente el de Albacete" tienen que estar "al margen" de esa modificación.

Gil ha recordado que el sector está formado mayoritariamente por pymes, talleres artesanos, fabricantes, distribuidores y comercios especializados "que trabajan dentro de la legalidad y que colaboran permanentemente con la administración y todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Porque Albacete es la ciudad de la cuchillería por excelencia de toda España y nuestros cuchilleros nuestra mejor carta de presentación por su calidad. Representa siglos de tradición, miles de empleos directos e indirectos, exportación, innovación y patrimonio cultural", ha zanjado.

PSOE MUESTRA UN APOYO "SIN FISURAS"

También por la parte socialista la parlamentaria Marisa Sánchez ha querido mostrar el apoyo "sin fisuras" del PSOE al sector cuchillero. "Esta mañana, el Grupo Parlamentario Socialista alzamos la voz en defensa de la industria cuchillera de toda nuestra región", ha apuntado.

Sánchez ha recordado que la producción en la provincia de Albacete alcanza ya el 90% del total nacional en el sector cuchillero, por lo que este no es un tema baladí, ha proseguido, lamentando que "ya llueve sobre mojado y no es la primera vez que el sector cuchillero se ve amenazado por algunos partidos o por la administración".

Sin embargo, ha tenido palabras de crítica hacia el PP acusando a Gil de "disfrazar la realidad" ya que el 22 de abril, asegura, el PP presentó y debatió una propuesta en el Congreso de los Diputados "para la adopción de medidas urgentes en la lucha contra la inseguridad ciudadana causada por el incremento del uso de armas blancas".

RESOLUCIONES

Tras el debate, cada uno de los grupos parlamentarios ha presentado sus respectivas resoluciones, en el que, sin embargo, no se ha visto reflejado acuerdo. Así, la de Vox, que ha resultado rechazada, instaba al Gobierno regional a apoyar "sin fisuras" al sector cuchillero de Albacete, fomentando y protegiendo al artesanado y a los oficios tradicionales y con arraigo en Castilla-La Mancha.

Por su parte, la propuesta del PP, que ha sido también descartada, manifestaba un apoyo "firme y expreso" al sector adhiriéndose al acuerdo impulsado por el Ayuntamiento de Albacete en defensa de la cuchillería albaceteña y "contra la criminalización de la industria histórica, artesanal, cultural y económica profundamente vinculada" a la identidad albaceteña, pidiendo también diferenciar "con absoluta claridad" entre las conductas violentas y delictivas cometidas mediante armas blancas y la actividad legítima vinculada a la cuchillería.

Finalmente, la resolución socialista, que ha sido la única validada, reconocía la importancia del sector de la cuchillería y la navaja en la región expresando su apoyo al mismo y su compromiso por velar por los intereses de una industria "estratégica", expresando "con rotundidad" su compromiso de defender los intereses de la misma "ante cualquier iniciativa que ponga en riesgo esta industria con una trayectoria avalada por cinco siglos".