La Junta presenta la iniciativa 'Raíces Sostenibles' para impulsar el talento juvenil con impacto sostenible

TOLEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030, ha presentado la puesta en marcha por primera vez 'Raíces Sostenibles', un programa gratuito de mentoría dirigido a jóvenes de entre 18 y 35 años que quieran impulsar su desarrollo profesional desde una perspectiva sostenible, con especial atención a las mujeres y al medio rural.

De esta forma lo ha explicado la directora general Esther Haro, indicando que "esta iniciativa, que se enmarca en la Estrategia de Educación Ambiental de Castilla-La Mancha - Horizonte 2030, busca movilizar y capacitar a la juventud a través de la acción, el acompañamiento estratégico y la conexión con los retos actuales del territorio".

"Mediante este programa innovador queremos contribuir a transformar desde el arraigo. Así 'Raíces Sostenibles' se dirige a jóvenes que quieren construir un futuro profesional con propósito, ya sea creando su propio proyecto o mejorando sus oportunidades de empleo. Para ello, ofrece un recorrido práctico y flexible con mentorías, sesiones grupales, acceso a contenidos online y el acompañamiento de un equipo experto", ha señalado Haro.

El programa está estructurado en dos itinerarios: uno centrado en el emprendimiento de impacto, y otro enfocado en el desarrollo de competencias para la empleabilidad en sectores sostenibles. "Es importante saber que no se requiere experiencia previa, ni formación específica, solo compromiso, curiosidad y ganas de aportar al entorno", ha dicho la directora general.

Con esta iniciativa, la Consejería de Desarrollo Sostenible refuerza su apuesta por la educación ambiental como herramienta de transformación social y territorial.

Para jóvenes con ganas de actuar

El objetivo del programa 'Raíces sostenibles' es seleccionar a jóvenes participantes, preferentemente de zonas rurales, que serán acompañados entre septiembre y diciembre de 2025. El programa se desarrollará enteramente en formato online para facilitar la accesibilidad y conciliación, por una empresa especializada.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 3 de octubre. Mas información e inscripciones en: https://educacionambiental.castillalamancha.es/noticias/raic...