GUADALAJARA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha avanzado que el Gobierno regional revisará "con atención" el proyecto que presente el Ayuntamiento de Guadalajara para gestionar el centro de atención a las mujeres víctimas de violencia machista, al considerar que el servicio prestado durante los dos últimos años "no ha cumplido con las expectativas de protección a las mujeres".

A preguntas de los medios de comunicación este lunes en Guadalajara, Simón ha explicado que la Junta de Castilla-La Mancha no mantiene un contrato directo con el Consistorio para la prestación de este servicio, sino que financia los proyectos mediante una convocatoria de subvenciones a la que pueden concurrir ayuntamientos, diputaciones y otras entidades.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno regional ha trabajado este año en la modificación de las bases reguladoras de estas ayudas, cuya orden ya ha sido enviada para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Según ha indicado, la convocatoria se publicará de manera inmediata.

La consejera ha asegurado que el Ejecutivo autonómico analizará el proyecto municipal porque, a su juicio, la prestación de un servicio de estas características no puede atender únicamente a criterios económicos.

"No se puede atender solamente a criterios económicos porque luego sucede que nos llegan empresas que no pagan a las trabajadoras o que no cubren los puestos", ha afirmado la consejera al referirse a los problemas que pueden derivarse de una adjudicación basada exclusivamente en el precio.

Por último, Simón ha defendido que los recursos financiados por el Gobierno regional deben garantizar una atención profesional e integral a las mujeres víctimas de violencia machista.