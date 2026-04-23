La Junta solicita al Ayuntamiento de Talavera los terrenos donde se ubicará la futura residencia universitaria

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en la III Edición Distinciones Río Tajo, en el Teatro Victoria. - JCCM

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESs) -

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha pedido al Ayuntamiento de Talavera de la Reina la puesta a disposición de los terrenos públicos donde se ubicará la futura residencia universitaria de la Universidad de Castilla-La Mancha en la ciudad.

En sus declaraciones ante los medios de comunicación, Pastor ha señalado que los terrenos se ubicarían en el área de expansión de la universidad regional, en el entorno del Hospital Nuestra Señora del Prado, junto al polígono de La Barrosa y próximos a la futura Facultad de Ciencias de la Salud. "La actuación se enmarca en un proyecto de crecimiento de la institución académica en la ciudad, presentado recientemente por el presidente autonómico".

"El presidente de Castilla-La Mancha anunció en el pasado Debate sobre el Estado de la Región la construcción de una segunda residencia universitaria en Talavera de la Reina, una actuación que ya cuenta con una dotación inicial presupuestada de 500.000 euros para este 2026", ha señalado Amador Pastor, según ha informado el Ejecutivo regional.

"El futuro complejo estará plenamente integrado en la ciudad y contará con una superficie de entre 8.000 metros cuadrados y 10.000 metros cuadrados", ha concluido.

De todo esto ha dado cuenta el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, previamente a su asistencia al acto de entrega de las III distinciones 'Rio Tajo' en Talavera de la Reina, en el que la máxima autoridad ha estado acompañada del delegado de la Junta en la comarca de Talavera de la Reina, David Gómez; y el delegado de Educación, Cultura y Deportes, José Gutiérrez.