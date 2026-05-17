Junta y UCLM impulsan una microcredencial sobre uso adecuado de medicamentos en sanidad

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante el cierre de 'Uso racional de medicamentos y resultados en salud para la toma de decisiones' . - JCCM

TOLEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha clausurado la microcredencial universitaria en 'Uso racional de medicamentos y resultados en salud para la toma de decisiones' que se ha estado desarrollando desde el 11 de marzo.

El objetivo de esta microcredencial, ha asegurado el consejero, "es formar a profesionales sanitarios en el uso racional de medicamentos para la selección y validación de tratamientos de forma más eficiente y segura, así como en el seguimiento de los resultados en salud como una herramienta para la ayuda a la toma de decisiones basada en la mejor evidencia disponible".

El curso ha contado con 30 alumnos, profesionales sanitarios del SESCAM y de la Consejería de Sanidad, especialmente de Farmacia, Medicina y Enfermería, como también con estudiantes de la UCLM de esos grados, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Fernández Sanz ha explicado que "actividades formativas como esta, combinan, por un lado, la super especialización, la agilidad y la flexibilidad, el adaptarnos a una petición concreta de formación de un colectivo de profesionales, en este caso sobre la Farmacia, y, por otro lado, el reconocimiento de la formación, por parte de la Universidad, a nivel de créditos".

Así, durante el curso se han tratado la toma de decisiones clínicas y de gestión basadas en datos, no solo en experiencia o protocolos tradicionales, la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, todo ello con el fin último de optimizar recursos del sistema sanitario, evitando sobreutilización, duplicidades o tratamientos de bajo valor y así contribuir a los mejores resultados en salud de nuestra población.

Una microcredencial universitaria es una certificación oficial de corta duración, menos de 15 ECTS, (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) que valida conocimientos, habilidades o competencias específicas adquiridas en una formación breve y muy práctica, diseñada para responder a necesidades concretas del mercado laboral y fomentar el aprendizaje a lo largo de la vida, siendo flexibles, modulares y apilables para complementar la formación tradicional.

Hasta ahora ya se han celebrado tres microcredenciales, una en Bioética, otra en Humanización y esta tercera en Farmacia.

Durante la clausura el consejero de Sanidad ha estado acompañado por el vicerrector de Posgrado y Formación Permanente de la UCLM, Santiago Gutiérrez; la directora general de Planificación, Ordenación, Inspección y Farmacia, Carmen Encinas; el director general de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar, y la decana de la Facultad de Farmacia de Albacete, María del Rocío Fernández; y se ha destacado el valor de la colaboración entre la Consejería de Sanidad y la Universidad de Castilla-La Mancha para proporcionar una formación pública de calidad que redunde en la mejora de los servicios que se prestan para la salud de la ciudadanía.