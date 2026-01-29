Junta ya trabaja con la UCLM en el diseño del nuevo Contrato-Programa con la previsión de que se firme a final de año

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. - JCCM

CUENCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha avanzado que trabaja ya con la Universidad de Castilla-La Mancha en el diseño del nuevo Contrato-Programa, que está previsto que se firme antes de acabar el año y que pretende continuar asegurando la estabilidad financiera y el crecimiento de la UCLM.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha asistido al acto de celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquíno organizado por la UCLM, donde ha estado acompañado por el rector de la Universidad, Julián Garde, y por el director general de Universidades, Investigación e Innovación, José Antonio Castro; además del alcalde de Cuenca, Darío Dolz; la delegada de la Junta de Comunidades en Cuenca, María Ángeles López; y la subdelegada del Gobierno en la provincia, Mari Luz Fernández.

Amador Pastor ha explicado que, además, el Ejecutivo autonómico trabaja también en la elaboración de la nueva Ley de Universidades, que pretende, entre otras cuestiones, reforzar la universidad pública.

Durante su intervención, el consejero del área ha puesto en valor las medidas que a lo largo de estos años se han puesto en marcha desde el Gobierno de Emiliano García-Page, como por ejemplo la subida en la nominativa o la gratuidad de la primera matrícula universitaria, que puede llegar a más de 5.000 alumnos y a la que se han destinado alrededor de cinco millones de euros, ha informado la Junta en nota de prensa.

En el acto con motivo del día de Santo Tomás de Aquino, la UCLM ha entregado diferentes reconocimientos a las trayectorias académicas, a los servicios prestados o a los Premios Nacionales de Fin de Carrera y, además, se ha ofrecido una conferencia inaugural por parte de Juan Sisino Pérez.