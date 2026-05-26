El jurado popular declara culpable de asesinato al hombre acusado de matar a otro en Velada (Toledo)

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TOLEDO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El jurado popular ha declarado culpable a José Antonio R.A., acusado de matar a un hombre --M.F.S-- tras una discusión por la venta de un coche en la localidad toledana de Velada en 2019, cuando la víctima tenía 22 años de edad y tenía una hija de 4 años.

Por unanimidad de nueve votos, el jurado ha considerado que es culpable de los delitos de asesinato, robo con violencia e intimidación y de tenencia ilícita de armas, tras la lectura del veredicto que se ha producido este martes en la Audiencia Provincial de Toledo.

Asimismo, por el mismo número de votos, han declarado culpables de sendos delitos de robo con violencia e intimidación a Moisés S.R. y Juan José C.L, acusados de sustraer a la víctima 5.500 euros.

Los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2019 cuando M.F.S., en compañía de S.J.P., y de A.F.F., se trasladó desde Plasencia a Velada para poder realizar la compra de un vehículo tras haber contactado con el vendedor, José Antonio R.A., a través del número de teléfono que figuraba en un anuncio insertado en una web.

SUSPENSIÓN DE PENAS E INDULTO

Respecto a si el principal acusado, José Antonio R.A, es merecedor del beneficio de suspensión de las penas de prisión que pudieran corresponderle en el caso de que legalmente fuera posible, el jurado popular ha rechazado esa posibilidad. También ha expresado su negativa a si es merecedor de indulto.

Para Moisés S.R. y Juan José C.L., el jurado popular sí se ha mostrado a favor de la suspensión de penas para ambos, aunque ha rechazado la concesión de indulto.

Respecto a la cantidad de 65.000 euros en concepto de responsabilidad civil, el jurado popular han considerado probado que reconocen el ingreso en la cuenta de la Audiencia de esta cantidad.