El jurado popular del juicio al portero de Bolaños se retira a deliberar si el acusado es culpable de homicidio

CIUDAD REAL 15 (EUROPA PRESS)

Los nueve miembros del jurado, compuesto por seis hombres y tres mujeres, se han retirado este jueves a deliberar en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Ciudad Real contra el portero de un establecimiento de ocio nocturno de Bolaños de Calatrava acusado de acabar con la vida de un cliente tras una riña en julio de 2022.

El jurado ha recibido de manos del magistrado presidente el objeto del veredicto, después de que este les haya explicado los pasos que deberán seguir durante el proceso de deliberación para decidir si consideran probados o no los hechos por los que se juzga al acusado.

En este procedimiento, el Ministerio Fiscal y la acusación particular solicitan una pena de 14 años de prisión para el procesado por un delito de homicidio, mientras que la defensa pide la libre absolución de su cliente.

Durante el juicio, la Fiscalía mantuvo que el acusado golpeó a la víctima en la cabeza con un detector de metales, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que causó su muerte, después de que el fallecido agrediera previamente al portero con un arma blanca.

El Ministerio Fiscal también señaló contradicciones en las declaraciones del procesado y ha destacado que su reconocimiento inicial de haber golpeado a la víctima refuerza la acusación.

Por su parte, la defensa sostuvo que no quedó demostrado que el golpe mortal se produjera con el detector de metales y defendió que el vigilante actuó por el "miedo insuperable" tras ser atacado con arma blanca, apreciándose legítima defensa.

El veredicto queda ahora en manos del jurado popular, que deberá determinar si considera probados los hechos por los que se juzga al portero de Bolaños de Calatrava.