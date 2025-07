El Juzgado de lo Social de Talavera suspende la huelga en la empresa Casty

CCOO continuará peleando por unas condiciones laborales y un convenio colectivo digno en Helados Casty

TOLEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Social número 3 de Talavera de la Reina ha dictaminado la suspensión de la huelga convocada por CCOO en la empresa Casty de la ciudad de la cerámica, paros parciales que se iban a producir los días 22, 23 y 25 de julio.

A raíz de sendas demandas interpuestas por la empresa y por UGT FICA, el juzgado prohíbe el desarrollo de la huelga y expone un expreso apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad judicial en caso de incumplimiento de la medida, ha informado UGT en nota de prensa.

Los tribunales dan así la razón a los argumentos de UGT FICA, que venía advirtiendo de la ilegalidad de la huelga y de las importantes responsabilidades disciplinarias que podía suponer secundarla.

La magistrada expone que el procedimiento de convocatoria de huelga iniciado por CCOO venía a incumplir el Real Decreto 17/1977 así como el III Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales de Castilla-La Mancha, que dispone que la iniciación del procedimiento de mediación impedirá la convocatoria de huelga y la adoptación de medidas de cierre patronal.

En los razonamientos jurídicos de la sentencia también se establece que "la organización sindical convocante carece de la legitimación material y procedimental suficiente para promover una huelga en el ámbito de Casty SA al no contar con representación en el Comité de Empresa".

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT FICA) insiste en la "grave irresponsabilidad" en la que pretendía incurrir Comisiones Obreras de no habérselo impedido el juzgado. "Habrían dejado a los trabajadores y trabajadoras expuestos a importantes medidas disciplinarias. ¿Eso es defender a las personas trabajadoras?".

"Es totalmente falso --como afirma CCOO-- que vayamos de la mano de la dirección de Casty y, mucho menos, en contra de los trabajadores/as. Todo lo contrario, desde que ganamos las elecciones sindicales hemos defendido y seguiremos defendiendo los derechos de la plantilla, trabajando siempre en favor de las 450 que la componen", ha señalado.

En estos momentos, añade UGT, el sindicato está negociando con la empresa un convenio colectivo que recoge una reducción de jornada; el aumento de los salarios de, al menos, un 8,5%, más el IPC real para los años 2026 y 2027; así como mejoras en los permisos médicos, entre otras cuestiones. "La mesa continúa abierta y de ella esperamos seguir mejorando las condiciones y los acuerdos del convenio".

CCOO CONOTINUARÁ PELEANDO

De su lado, CCOO de Toledo afirma continuará peleando por unas condiciones laborales y un convenio colectivo digno en Helados Casty de Talavera de la Reina y ha señalado La huelga que iba a comenzar este martes ha tenido que ser finalmente aplazada "para proteger a la plantilla frente a posibles represalias, en modo de sanciones y despidos, por parte de la empresa".

El secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, y el secretario provincial de Acción Sindical y Negociación Colectiva, Javier García, han explicado públicamente los motivos del aplazamiento de la huelga.

Desde la puerta de la empresa, han señalado que la razón principal es proteger a las personas trabajadoras de las posibles sanciones y despidos que puedan venir de mano de la empresa, habida cuenta de la actitud y deriva judicial de las demandas que se han interpuesto.

Así lo decidieron de forma mayoritaria los trabajadores y trabajadoras en las asambleas realizadas ayer en la puerta de la factoría, como ha venido haciendo el sindicato en las últimas semanas. "No entendemos cómo la UGT de mano con la dirección de la empresa está poniendo trabas para evitar que los trabajadores y trabajadoras puedan acogerse a su legítimo derecho de huelga".

"La UGT tendrá que explicar qué beneficio obtiene la plantilla al impedirle y ponerle todas las trabas judiciales y legales posibles para que puedan ejercer este derecho", ha afirmado el secretario general de CCOO Toledo.

Pese al aplazamiento de la huelga, CCOO va a continuar con su acción sindical para defender unas condiciones laborales dignas para las personas que trabajan en Casty. Hoy mismo gran parte de la plantilla se ha concentrado en la puerta reivindicando derechos y protestando por las condiciones laborales de miseria que soportan. Además, el sindicato tiene previsto concentrarse este viernes día 25, a las 10.00 horas, frente al Ayuntamiento de Talavera y no descarta una manifestación por la ciudad para visibilizar la problemática que vienen sufriendo estas personas trabajadoras.

"Esto se tiene que solucionar", ha aseverado Pérez, "es intolerable que la empresa y la UGT sigan incidiendo en un acuerdo que no tiene ningún tipo de beneficio para las personas trabajadoras, máxime cuando ya hay un convenio colectivo de ámbito nacional, el de frío industrial, acordado por CCOO y UGT, al que se acogen diversas empresas del sector y que contempla mejoras sustanciales en materia de salarios, derechos sociales o complementos que protegen la salud laboral respecto a la exposición a temperaturas extremas. No entendemos que no se esté avanzando en esta línea".