Leire Martínez, Siloé, Camela o Sidecars, avance del Leturalma 2026 los días 16, 17 y 18 de julio

Avance del cartel del Leturalma. - FESTIVAL

ALBACETE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Leturalma ha ofrecido un primer avance de los artistas y bandas nacionales que pasarán por la localidad albaceteña los días 16, 17 y 18 de julio, entre los que figuran Siloé, Camela, Leire Martínez, Sidecars, Sanguijuelas del Guadiana, Biznaga, Eskorzo, Porretas, Arcángel, Hoonine, Aldhara, Jaguayano y Wacheras en el Frenillo.

Además de un artista sorpresa por desvelar y las sesiones de los DJS Francho Herráiz, Piltra, DJ Peligro, Alcafly y Guateque Sonico, en las calles de Letur también se podrá volver a disfrutar de la Ronda de Motilleja y de los Troveros del Sureste, ha informado el Festival en un comunicado.

Los abonos, para la que será la novena edición de Leturalma, estarán a la venta en Ticketvip por solo 55 euros (+ gastos de gestión), desde el próximo miércoles, 3 de diciembre, a las 12.00 horas. Los menores de 15 años y mayores de 65 pagarán 45 euros (+ gasto de gestión).