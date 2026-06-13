Una ley de acompañamiento a la Agenda de Acción por la Vivienda recogerá las reformas normativas para movilizar suelo

Archivo - El consejero de Fomento, Nacho Hernando. - A.PEREZ HERRERA/JCCM - Archivo

TOLEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una ley de acompañamiento a la Agenda de Acción por la Vivienda de Castilla-La Mancha, que podría presentarse a la vuelta del verano, recogerá las distintas reformas normativas necesarias para movilizar suelo en la Comunidad Autónoma e "intentar plantear con acupuntura" distintas soluciones para atajar "los cuellos de botella" existentes en el mercado de la vivienda.

En una entrevista con Europa Press, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha confirmado que esta normativa estará "presentada" y aprobada "en cuanto se pueda" en el Parlamento autonómico, donde recuerda que hay prevista gran actividad una vez pasado agosto, con la celebración del Debate del Estado de la Región, la presentación de la Ley de Presupuestos y también la presentación de la Ley de acompañamiento a las cuentas regionales.

Una norma que, más allá de su denominación --a nivel interno se la conoce como 'Ley Tococar', ya que es el diputado socialista Álvaro Toconar el que se está encargando de ella-- destacará por su contenido, "que es muy potente, que es muy novedoso", ha incidido el consejero.

"Seguimos siendo punta de lanza en cuanto a ideas que nos permiten el dar soluciones muy imaginativas, pero muy reales" en materia de vivienda, ha destacado Hernando, que ha señalado que tras la "ley exprés" aprobada ya en las Cortes en materia de vivienda, se aprobará esta otra ley "también de manera exprés".

"Ya hemos conseguido el poder hacer uso del dinero que tiene la gente en el depósito de fianzas" para "que tenga utilidad", reprogramar fondos europeos Feder ya concedidos para reorientarlos a otros objetivos, y "ya hay un acuerdo" con las entidades bancarias de Castilla-La Mancha, las que operan en la Comunidad Autónoma "para terminar de culminar los procesos internos para poder empezar a ofertar esas hipotecas tipo cero" que recoge la Agenda de Acción por la Vivienda.

Además, tanto la Ley de Presupuestos como la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para 2027 incluirá que todas las reducciones de impuestos que se aprobaron hace dos meses --Impuesto de transmisión patrimonial y de actos jurídicos documentados-- puedan ser efectivas, con efecto retroactivo, para cualquier hipoteca que se haya registrado en compra-venta desde el 1 de enero de este año 2026.

"Por lo tanto, tenemos claro que allá donde las herramientas legales nos permitan, vamos a seguir corrigiendo el mercado de la vivienda para poder llevar a cabo esa Agenda de Acción por la Vivienda que entendemos que es, a día de hoy, en el conjunto de España, el programa que no criminaliza a ninguna de las partes, que más ayudas está planteando y que además lo hace desde la innovación y desde medidas pioneras" que están imitando otras regiones.

A poco más de un mes de su presentación, la Agenda de Acción por la Vivienda "lo que viene es a dar una respuesta lo más ágil y lo más contundente a la principal preocupación de los españoles y de las españolas en estos momentos y en particular de la gente joven".

AYUDA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

En un contexto en el que el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda "se va a retrasar hasta finales de año, por no decir principios de 2027" --"se ha presentado con retraso y se va a aprobar con retraso y vamos a recibir el dinero con retraso", a Castilla-La Mancha "lo que más le ha importado" es que no haya gente que necesitando una ayuda hoy se quede "todo el año 2026 en barbecho".

Por ello se ha sacado una convocatoria de alquiler, y se han reprogramado los fondos Feder para una nueva convocatoria de obra nueva que permitirá contar con 68 millones de euros para este fin, de los que 18 millones se reservarán para que, en el edificio de oficinas que va a dejar vacío la Junta en Ciudad Real capital --debido a su trasladado a la nueva Ciudad Administrativa-- se pongan en marcha 136 pisos de alquiler asequible.

"A lo largo del verano vamos a poder licitar ya tanto la cesión de uso de la parcela como la ayuda vinculada a la obra de reconversión y nos va a llevar, en el plazo de año y medio aproximadamente, poder disponer de esas 136 nuevas viviendas en Ciudad Real desde el momento en el que arranque la obra".

Algo que, según Hernando, "va necesitar toda la ayuda del mundo, en particular la del Ayuntamiento de Ciudad Real, para que trate con la máxima diligencia posible todas las licencias urbanísticas que le competen" al Consistorio. "Es el momento de la urgencia" y "no hay que tener ni grandes palabras ni grandes filosofías, esto se trata de una cuestión infinitamente más práctica", ha comentado.

QUE EL MINISTERIO HAGA CRÍTICAS "A LAS CLARAS"

En este contexto, y preguntado por la petición realizada por parte de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a las comunidades autónomas para que recuperen viviendas de uso turístico ilegales para poderlas incorporar a programas de vivienda asequible, Hernando ha comentado que no se da por aludido pues es "plenamente conocedor de a quién va dirigida esa crítica".

"Lo que me gustaría es que en el discurso que quiera tener el Ministerio de turno para criticar las políticas que hace la Comunidad de Madrid, lo digan a las claras, que se están quejando de lo que hace la Comunidad de Madrid, pero que no nos metan a todos en el mismo saco", ha lamentado, aseverando que hay muchas veces" en que este u otros ministerios "cuando se dirigen a Ayuso se dirigen a todos" pero "para otras cosas sí que ponen nombres y apellidos por delante".

Aquí para denunciar una actividad ilegal "prefieren diluir esa acusación entre todas las comunidades autónomas y generar una falsa sensación de que aquí hay pisos turísticos ilegales cuando somos una de las comunidades autónomas que antes puso en marcha un registro de pisos turísticos en el año 2018, mucho antes de que aquí hubiera cualquier tipo de debate al respecto".