La Ley del Tercer Sector de CLM, cuyo borrador está terminado, llegará a las Cortes después de la de perros guía

PP considera que los programas de la Consejería son "tremendamente discutibles" y destaca la baja ejecución de los mismos

El borrador del articulado de la Ley del Tercer Sector de Castilla-La Mancha está ya terminado y está previsto que llegue a las Cortes regionales tras la Ley de Acceso al entorno de las Personas con Discapacidad Acompañadas de Perros de Asistencia.

Así lo ha avanzado este jueves la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, durante su comparecencia en el pleno de las Cortes autonómicas para informar sobre la evolución de los programas de inclusión social en la región a petición del Grupo Parlamentario Socialista.

Sánchez ha respondido a la diputada de Podemos María Díaz, que previamente se había interesado al respecto, que en la legislatura anterior la mayoría de los programas de inclusión social "como mucho llegaban a cuatro meses".

Sin embargo, ha dicho la consejera, en este momento estos programas están financiados "seis o doce meses" y no se mantiene la periodicidad del PP porque "sabemos que es totalmente imposible poder trabajar con las familias durante ese poco tiempo".

Asimismo, ha afirmado que los pagos de estos programas, a diferencia de la anterior legislatura, son anticipados y no necesitan justificación previa, comentado que el 60 por ciento de los proyectos de inclusión ya se han pagado.

Y por primera vez en Castilla-La Mancha, con el gobierno del PSOE, ha señalado, los proyectos de infancia y de discapacidad se pagan mensualmente, algo que da "estabilidad" a las entidades, a los profesionales y a las familias.

En relación a los equipos de inclusión, la consejera ha explicado que se han incorporado más de 100 profesionales en los servicios sociales de Atención Primaria.

Además, ha puesto el acento en que en Castilla-La Mancha el plan de garantías ciudadanas está poniendo las bases de un nuevo modelo de atención a las situaciones de dificultad social y económica de las familias.

Por otro lado, ha criticado a la diputada del PP Cortes Valentín "por dar un matiz negativo" a los datos y, aunque ha reconocido que las cifras de pobreza de la región están por debajo de la media nacional, para la consejera "siguen siendo unas cifras insoportables".

"¿QUÉ PASA CON LA LEY DEL TERCER SECTOR?"

De su lado, la diputada de Podemos María Díaz ha dicho que aunque la Estrategia Contra la Pobreza y la Desigualdad Social del Gobierno de Castilla-La Mancha contiene medidas que comparte el Grupo Parlamentario Podemos, "hay que ser prudentes" para evaluarla todavía.

Ha reconocido que en esta legislatura se han producido "avances" con respecto a la anterior, pero ha advertido de que "no nos podemos despistar".

"Los expertos nos están alertando de un nuevo posible escenario de desigualdad postcrisis porque la pobreza puede perpetuarse, puede y se está cronificando aunque se hayan producido avances", por ello "tengamos mucho cuidado y sigamos invirtiendo" en estas políticas.

También ha abogado por "dar pasos" para que los programas de inclusión social "no tengan una duración tan corta" como están denunciando algunas entidades y se ha interesado por cómo está el desarrollo de la ley regional del Tercer Sector.

Finalmente, ha defendido que la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas tiene como objetivo "garantizar los derechos que fueron secuestrados por el PP durante los años de la crisis".

PSOE MUESTRA SU "COMPROMISO" EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA

Mientras, el diputado del Grupo Socialista José Luis Escudero ha puesto de manifiesto el "compromiso" de los socialistas para "luchar contra todo tipo de pobreza y de exclusión social".

Escudero ha asegurado que la lucha contra la desigualdad social es "irrenunciable" para el PSOE y ha considerado que es un buen momento para que todos los partidos se comprometan "en transformaciones importantes en todo sentido", como el de "blindar un sistema de protección social".

El diputado además ha defendido las políticas del Gobierno a nivel nacional, opinando que sus medidas "van a incidir de manera positiva" en esta materia en la Comunidad Autónoma.

Del mismo modo, ha recordado que el PP en la región "ha dejado a muchas familias y personas en situación de vulnerabilidad, directamente abandonadas en la cuneta cuando más falta les hacía el colchón del sistema de protección social".

En este sentido, ha señalado que fueron los 'populares' los que procuraron "un hachazo del 80 por ciento" a las ayudas de emergencia social y "dejaron de manera irresponsable" sin usar el fondo del programa operativo, mientras que el actual Gobierno "lo ha incrementado en un 55 por ciento". "Esa es la diferencia", ha concluido.

EL PP CRITICA LA BAJA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA CONSEJERÍA

Finalmente, la diputada del Grupo Popular Cortes Valentín ha considerado que los programas puestos en marcha por la Consejería son "tremendamente discutibles" y ha puesto de relevancia la baja ejecución de los mismos.

"637 millones que García-Page no ejecutó en 2016 y más de 1.100 en 2017 que podían haber sido invertidos en políticas sociales para disminuir las tasas de pobreza y exclusión social", ha añadido. Asimismo, ha afirmado que los programas de la Consejería no alcanzan "ni el 30 por ciento" de ejecución en este año.

Además, Valentín ha dado otras cifras que, ha dicho, "no son para sacar pecho". "Tener casi un 34 por ciento de tasa de riesgo de pobreza, ser la cuarta región con menos ingresos a la familia, que el 41,7 por ciento de los castellano-manchegos no tenga capacidad para hacer frente a los gastos o que decenas de miles de personas, casi 60.000, no puedan retirar sus medicinas por problemas económicos es muy triste", ha espetado.

La 'popular' ha manifestado que el sistema público de servicios sociales en Castilla-La Mancha está "completamente debilitado por culpa de los socialistas".

Finalmente, se ha dirigido a la diputada de Podemos María Díaz para decirle que su partido es "tan responsable de estas cifras como García-Page".