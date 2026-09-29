Ley de Urbanismo y Vivienda de C-LM no recibe enmiendas a la totalidad y Hernando afirma: "Las negociaciones dan frutos"

Archivo - El consejero de Fomento, Nacho Hernando - DAVID ESTEBAN GONZALEZ - Archivo

TOLEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ley de Urbanismo y Vivienda que impulsa la Consejería de Fomento del Gobierno regional no ha recibido ninguna enmienda a la totalidad una vez ha terminado el plazo establecido para que los grupos parlamentarios con representación en las Cortes de Castilla-La Mancha (Popular, Socialista y Vox) pudieran hacerlo, tal y como ha avanzado a través de su cuenta de X el consejero del ramo, Nacho Hernando.

"Las negociaciones con los grupos parlamentarios de las Cortes dan sus frutos: no se han presentado enmiendas a la totalidad a la pionera Ley de Urbanismo y Vivienda", ha celebrado el consejero.

En todo caso, asegura el titular de Fomento que desde su equipo se seguirá buscando "el consenso en el debate" que vendrá en torno a las enmiendas parciales que los grupos podrán presentar al texto legislativo.

"Por el bien de la gente de nuestra tierra", remata Hernando su mensaje en la red social, recogido por Europa Press.

POLÉMICA ENTRE PP Y JUNTA

La andadura de esta ley provocó polémica durante el pasado fin de semana, cuando el PP y el Ejecutivo autonómico mantuvieron un encontronazo a cuenta de si se estaban o no produciendo negociaciones para sacar adelante el texto.

El PP de Castilla-La Mancha aseguraba que es "completamente falso" que el Gobierno regional haya puesto en marcha "ningún proceso de negociación" alrededor de la tramitación de la ley, señalando que el Ejecutivo autonómico únicamente les había convocado a una reunión "que, además, con la urgencia de la propuesta, no puede considerarse proceso negociador, ni que tenga, por supuesto, carácter avanzado ninguno".

Mientras, por parte del Gobierno castellanomanchego se aclaraba que no existía un pacto cerrado y que pretenden estudiar las enmiendas de los 'populares' al texto, poniendo en valor que están "buscando acuerdos con todos los grupos" para responder a "uno de los problemas que más preocupan a la sociedad".